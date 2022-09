Les hausses de taux, la guerre en Ukraine et les difficultés de la Chine assombrissent les perspectives de croissance en Asie - ADB

La BAsD s'attend maintenant à ce que l'économie combinée de la région, qui comprend la Chine et l'Inde, connaisse une croissance de 4,3 % cette année, après avoir précédemment réduit la prévision à 4,6 % en juillet, contre 5,2 % en avril.

Pour 2023, la BAsD s'attend à ce que l'économie de la région progresse de 4,9 %, soit un ralentissement par rapport aux prévisions d'avril et de juillet, qui étaient respectivement de 5,3 % et de 5,2 %, a-t-elle indiqué dans l'édition de septembre de son rapport phare Perspectives du développement asiatique.

"Depuis les Perspectives du développement asiatique d'avril, divers vents contraires se sont renforcés", a déclaré Albert Park, économiste en chef de la BAD.

"Le resserrement plus agressif de la Réserve fédérale américaine et d'autres banques centrales entame la demande mondiale et ébranle les marchés financiers."

Un ralentissement économique mondial important saperait gravement la demande pour les exportations de la région, a-t-il averti.

L'économie chinoise connaîtra probablement une croissance de 3,3 % cette année, un nouveau recul après avoir précédemment réduit les prévisions à 4,0 % contre 5,0 % en avril. La BAD s'attend à ce que la deuxième plus grande économie du monde connaisse une croissance de 4,5 % l'année prochaine, soit un ralentissement par rapport à une estimation précédente de 4,8 %.

Le panorama des sous-régions pour cette année reste mitigé, l'Asie du Sud-Est et l'Asie centrale devant connaître une croissance plus rapide que prévu, à 5,1 % et 3,9 % respectivement.

La BAD a toutefois maintenu ses prévisions de croissance pour l'Asie du Sud à 6,5 %, malgré une estimation de croissance plus faible pour l'Inde et une crise économique au Sri Lanka.

Le créancier basé à Manille a dans le même temps relevé ses prévisions d'inflation dans la région, car les perturbations de l'approvisionnement continuent de faire grimper les prix des denrées alimentaires et des carburants.

On s'attend maintenant à ce que l'inflation moyenne en Asie en développement atteigne 4,5 % cette année, alors que les prévisions d'avril et de juillet étaient respectivement de 3,7 % et de 4,2 %.

Pour 2023, l'inflation devrait atteindre 4,0 %, contre des prévisions de 3,1 % en avril et de 3,5 % en juillet.

CROISSANCE DU PIB 2021 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023

AVRIL JUILLET SEPT AVRIL JUILLET SEPT

Asie centrale 5,7 3,6 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2

Asie de l'Est 7,7 4,7 3,8 3,2 4,5 4,5 4,2

Chine 8,1 5,0 4,0 3,3 4,8 4,8 4,5

Asie du Sud 8,1 7,0 6,5 6,5 7,4 7,1 6,5

Inde 8,7 7,5 7,2 7,0 8,0 7,8 7,2

Asie du Sud-Est 3.3 4.9 5.0 5.1 5.2 5.2 5.0

Indonésie 3.7 5.0 5.2 5.4 5.2 5.3 5.0

Malaisie 3,1 6,0 5,8 6,0 5,4 5,1 4,7

Myanmar -5,9 -0,3 n/a 2,0 2,6 n/a 2,6

Philippines 5,7 6,0 6,5 6,5 6,3 6,3 6,3

Singapour 7,6 4,3 3,9 3,7 3,2 3,2 3,0

Thaïlande 1,5 3,0 2,9 2,9 4,5 4,2 4,2

Vietnam 2,6 6,5 6,5 6,5 6,7 6,7 6,7

Le Pacifique -1,5 3,9 4,7 4,7 5,4 5,4 5,5

Asie en développement 7,0 5,2 4,6 4,3 5,3 5,2 4,9

INFLATION

AVRIL JUILLET SEPT AVRIL JUILLET SEPT

Asie centrale 8,9 8,8 11,3 11,5 7,1 8,1 8,5

Asie de l'Est 1,1 2,4 2,3 2,5 2,0 2,1 2,5

Chine 0,9 2,3 2,1 2,3 2,0 2,0 2,5

Asie du Sud 5,8 6,5 7,8 8,1 5,5 6,6 7,4

Inde 5,5 5,8 6,7 6,7 5,0 5,8 5,8

Asie du Sud-Est 2,0 3,7 4,7 5,2 3,1 3,4 4,1

Indonésie 1,6 3,6 4,0 4,6 3,0 3,3 5,1

Malaisie 2,5 3,0 2,7 2,7 2,5 2,5 2,5

Myanmar 3,6 8,0 n/a 16,0 8,5 n/a 8,5

Philippines 3.9 4.2 4.9 5.3 3.5 4.3 4.3

Singapour 2,3 3,0 4,7 5,5 2,3 2,3 2,3

Thaïlande 1,2 3,3 6,3 6,3 2,2 2,7 2,7

Vietnam 1,8 3,8 3,8 3,8 4,0 4,0 4,0

Le Pacifique 3,1 5,9 5,9 6,2 4,7 4,7 4,8

Asie en développement 2,5 3,7 4,2 4,5 3,1 3,5 4,0