Les pays se réunissent pour élaborer un traité de protection des océans de l'ONU

En août dernier, un premier cycle de négociations sur le nouveau traité des Nations Unies pour la conservation des océans a été suspendu, les pays ne parvenant pas à se mettre d'accord sur le financement. Le partage du produit des "ressources génétiques marines" et l'établissement de règles d'évaluation de l'impact sur l'environnement des océans pour le développement étaient également des points de friction majeurs.

Des experts familiers des négociations ont déclaré que les principales parties se sont rapprochées sur les questions clés alors que de nouveaux pourparlers commencent, bien que des compromis soient encore recherchés.

"Il semble y avoir un appétit pour finaliser réellement le traité maintenant", a déclaré Jessica Battle, spécialiste des océans au Fonds mondial pour la nature.

"Plusieurs pays cherchent à faire des concessions, mais au bout du compte, ce qui est vraiment important, c'est que le traité ne soit pas trop dilué", a-t-elle ajouté, notant qu'une tentative d'exclure la pêche du traité avait déjà été rejetée.

Le succès des négociations, qui doivent se poursuivre jusqu'au 3 mars, "dépend toujours de la question financière", a déclaré Li Shuo, conseiller en politique mondiale à Greenpeace, et la Chine devrait être un acteur majeur dans les négociations, en particulier lorsqu'il s'agit d'amener d'autres nations en développement à s'engager.

Selon Greenpeace, 11 millions de kilomètres carrés (4,25 millions de miles carrés) d'océan doivent être protégés chaque année d'ici la fin de la décennie si l'on veut atteindre l'objectif de protéger 30 % des terres et des mers du monde d'ici 2030 - connu sous le nom de "30 by 30".

Le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré dans un communiqué qu'il travaillait dur pour parvenir à "un accord de haute qualité qui tienne compte de la conservation et de l'utilisation durable et qui puisse être généralement accepté par la communauté internationale."

La manière de partager les recettes du développement industriel des océans, notamment l'utilisation des ressources génétiques marines dans les produits pharmaceutiques et d'autres industries, sera également un facteur crucial pour la Chine, qui abrite déjà six des dix plus grandes entreprises mondiales exploitant des flottes de pêche en haute mer.

"Les ressources génétiques et la question du financement seront la partie finale", a déclaré Li de Greenpeace.