Séisme de magnitude 6,1 au large de l'Indonésie, deux morts

DJAKARTA, 25 février (Reuters) - Un séisme de magnitude 6,1 est survenu vendredi au large de l'île indonésienne de Soumatra, faisant au moins deux morts et provoquant des secousses ressenties jusqu'à Singapour et en Malaisie, ont rapporté les autorités et des témoins.

Aucune alerte au tsunami n'a été lancée, mais les habitants de certaines zones de la province de Soumatra ont fui les immeubles, tandis que des évacuations ont même été ordonnées en Malaisie.

Le chef de l'agence indonésienne de gestion des secours a déclaré qu'au moins deux personnes ont été tuées. Certains bâtiments, dont un siège gouvernemental et des immeubles résidentiels, ont été endommagés. (Reportage Angie Teo, Fransiska Nangoy, Stanley Widianto, Bernadette Christina; version française Jean Terzian)