Singapour espère que le visa spécial attirera les "faiseurs de pluie" du monde entier

Le centre financier régional a annoncé il y a deux semaines de nouvelles règles pour attirer les expatriés gagnant au moins 30 000 S (21 452 $) par mois, en leur proposant des visas de cinq ans qui permettraient automatiquement à leurs conjoints de travailler également.

S'adressant au parlement, le ministre de la main-d'œuvre Tan See Leng a déclaré que les talents mondiaux aideraient Singapour à développer des secteurs tels que la durabilité, l'intelligence artificielle ou la fintech, mais qu'elle était confrontée à un défi avec d'autres pays "jouant un jeu offensif".

"Lorsque nous parlons de talents de haut niveau, nous devons être conscients du fait qu'ils sont mondiaux et que la concurrence est rude pour les attirer", a déclaré Tan.

La Grande-Bretagne, l'Australie et l'Allemagne ont lancé des programmes similaires, tandis que plus près de chez nous, la Malaisie et la Thaïlande proposent également des visas à long terme incitatifs pour les étrangers possédant une expertise spécialisée et gagnant plus qu'un certain seuil de revenu.

Singapour a vu le mécontentement de la main-d'œuvre locale quant au nombre d'étrangers employés dans le pays, avec la crainte que trop d'emplois bien rémunérés soient pris par des expatriés.

Le gouvernement a toutefois cherché à apaiser ces inquiétudes, soulignant que les talents étrangers attirés à Singapour contribueraient à "créer une gamme variée d'opportunités pour les Singapouriens".

M. Tan a déclaré que Singapour développerait également ses propres talents et améliorerait les compétences de sa main-d'œuvre, tout en donnant aux Singapouriens une exposition mondiale et régionale afin qu'ils puissent occuper des postes de direction dans des entreprises mondiales.

En mai, le directeur de la banque centrale de Singapour a déclaré que le secteur financier du pays créait plus d'emplois que le personnel local ne pouvait en occuper et a averti qu'une approche "uniquement singapourienne" serait fatale pour le pays en tant que centre financier mondial.

(1 $ = 1,3985 dollar de Singapour)