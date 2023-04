Singapour laisse ses paramètres de politique monétaire inchangés

L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a déclaré que ses cinq précédentes mesures de resserrement de la politique monétaire étaient suffisantes et que sa position continuerait à réduire l'inflation importée et à aider à réduire les pressions sur les coûts intérieurs.

"Avec l'inflation importée devenant plus négative et l'inflation de base devant se détendre matériellement d'ici fin 2023, la MAS a évalué que la trajectoire d'appréciation actuelle de la bande de politique S$NEER est suffisamment serrée et appropriée pour décrocher la stabilité des prix à moyen terme", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

La pente et la largeur de la fourchette de politique monétaire, connue sous le nom de taux de change effectif nominal ou S$NEER, ne seront pas modifiées.

C'est la première fois que la politique monétaire est laissée inchangée depuis avril 2021. MAS avait à partir d'octobre 2021 resserré la politique monétaire cinq fois de suite, y compris dans deux mouvements de resserrement hors cycle l'année dernière en janvier et en juillet.

Dans un sondage précédent réalisé par Reuters, seuls six économistes sur 17 s'attendaient à ce qu'il n'y ait pas de changement et la plupart pensaient qu'il y aurait un nouveau cycle de resserrement dans un contexte de pressions persistantes sur les prix dans la plaque tournante financière asiatique.

"C'est un peu surprenant, car l'inflation de base est actuellement collée à la baisse, mais MAS conseille un assouplissement important", a déclaré Selena Ling, économiste chez OCBC. "Cela rappelle le mois d'octobre 2012, lorsque l'IPC avait également été annoncé comme devant se détendre à partir de niveaux élevés.

Chua Hak Bin, économiste de Maybank, a déclaré que la balance des risques s'était déplacée vers les préoccupations de croissance malgré une inflation de base élevée.

"La petite économie ouverte de Singapour commence à stagner et à subir de plein fouet le ralentissement mondial", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il y avait un risque que Singapour glisse dans une récession technique si l'impulsion de réouverture de la Chine ne se matérialise pas au deuxième trimestre.

Au lieu des taux d'intérêt, le MAS gère la politique en laissant le dollar local augmenter ou diminuer par rapport aux monnaies de ses principaux partenaires commerciaux au sein du S$NEER.

Le taux d'inflation de base - la mesure des prix préférée de la banque centrale - a augmenté à 5,5 % en janvier et février en glissement annuel et est à son plus haut niveau depuis novembre 2008.

Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,1 % en janvier-mars en glissement annuel, selon les estimations anticipées du ministère du commerce et de l'industrie également publiées vendredi.

Sur une base trimestrielle corrigée des variations saisonnières, le PIB s'est contracté de 0,7 % au premier trimestre.