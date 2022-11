Trump annonce sa candidature à la Maison Blanche pour 2024

M. Trump, qui cherche à rempiler contre le président démocrate Joe Biden, a fait son annonce dans sa propriété de Mar-a-Lago en Floride, une semaine après les élections de mi-mandat au cours desquelles les républicains n'ont pas remporté autant de sièges au Congrès qu'ils l'espéraient.

Entre-temps, les républicains se rapprochent des 218 sièges dont ils ont besoin pour prendre la majorité à la Chambre des représentants, qui compte 435 sièges.

JOSHUA CRABB, RESPONSABLE DES ACTIONS ASIE-PACIFIQUE, ROBECO, HONG KONG

"Je ne pense pas que l'annonce signifie grand-chose comme les gens le pensaient - et avec un résultat plus faible aux mid-terms, cela réduit la probabilité d'une nomination. Je pense donc que l'impact ne se fera sentir que plus tard, s'il obtient une bonne traction avec la nomination."

CHRIS WESTON, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE, PEPPERSTONE, MELBOURNE

"Tout à fait attendu, bien sûr. (Rupert) Murdoch a dit qu'il pousserait les démocrates si Trump entrait dans la course et le vent est dans le dos de DeSantis. Neil Young a dit 'il vaut mieux se consumer que de s'éteindre'... on a l'impression que Trump va tomber cette fois-ci avec peu de gloire."