Xi : Les liens avec Singapour sont une référence pour les pays de la région

La Chine est prête à travailler avec Singapour pour construire de nouveaux "canaux" terrestres et maritimes, a déclaré M. Xi à M. Lee, selon la chaîne de télévision publique chinoise CCTV.

Au cours de la réunion, M. Xi a déclaré qu'il fallait s'opposer à l'hégémonie et à l'intimidation et qu'aucune autre nation ne devrait être autorisée à priver les peuples asiatiques de leur droit à une vie meilleure, sans nommer de pays tiers.

Ces paroles chaleureuses à l'égard de M. Lee, qui avait rencontré M. Xi en personne dans la capitale thaïlandaise, Bangkok, en novembre, interviennent dans un contexte de tensions croissantes entre la Chine et les pays occidentaux, en particulier les États-Unis, sur des questions allant de la guerre en Ukraine aux droits de l'homme.

"Les autres pays doivent être en mesure d'accepter que la Chine d'aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était", a déclaré M. Lee lors d'une interview accordée à la chaîne CCTV avant sa visite.

"Elle est beaucoup plus prospère, sa contribution à l'économie mondiale est beaucoup plus importante et sa voix dans les affaires internationales est beaucoup plus forte.

La Chine est le premier partenaire commercial de Singapour, tandis que l'État insulaire est le premier investisseur étranger en Chine.

La visite de M. Lee à Pékin était son premier voyage en Chine depuis 2019, avant que la pandémie mondiale de COVID n'éclate.