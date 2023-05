L'ancien Premier ministre britannique Liz Truss déclarera mercredi à Taïwan que l'Occident doit éviter d'apaiser la Chine et montrer un soutien indéfectible à l'île autogouvernée, dans un discours qui risque de détériorer davantage les relations entre le Royaume-Uni et Pékin.

Mme Truss est la personnalité politique britannique la plus connue à se rendre à Taïwan depuis l'ancien premier ministre Margaret Thatcher dans les années 1990, et son voyage intervient en un temps où les relations entre la Grande-Bretagne et la Chine sont les pires depuis des décennies.

Elle représente une aile faucon du Parti conservateur au pouvoir qui s'oppose à l'approche du gouvernement britannique vis-à-vis de la Chine, qui consiste à chercher à s'engager dans des domaines tels que le commerce et le changement climatique tout en essayant de limiter les menaces à la sécurité nationale.

Contrairement aux tentatives du président français Emmanuel Macron de distancer l'Europe de toute implication dans un conflit sur Taïwan, Mme Truss dira qu'il serait "complètement irresponsable" pour les nations européennes d'affirmer que l'île est trop éloignée ou qu'elle n'est pas importante.

La Chine revendique Taïwan comme sienne et n'a pas renoncé à l'usage de la force pour assurer une éventuelle unification. Pékin a précédemment condamné les visites de parlementaires britanniques à Taïwan pour ce qu'elle appelle l'ingérence dans les affaires intérieures de la Chine.

"Nous devons soutenir les démocraties libres comme Taïwan face à l'agression d'un régime chinois dont le bilan n'est que trop clair pour le monde entier", a déclaré Mme Truss, selon des extraits de son discours. "Le seul choix qui s'offre à nous est celui de l'apaisement et de l'accommodement, ou celui de l'action pour prévenir les conflits.

Après avoir été évincée de son poste en un temps record de 49 jours en octobre dernier en raison de réductions d'impôts non financées qui ont ébranlé les marchés financiers, Mme Truss a prononcé des discours visant à rétablir sa réputation politique et à faire pression sur son successeur, Rishi Sunak, pour qu'il adopte une position plus ferme sur un certain nombre de questions.

Un porte-parole de l'ambassade de Chine à Londres a critiqué sa visite, la qualifiant de "show politique dangereux qui ne fera que nuire au Royaume-Uni".

Dans la tentative la plus claire d'expliquer l'approche britannique de la Chine sous Sunak, le ministre des affaires étrangères James Cleverly a déclaré le mois dernier que ce serait une erreur d'isoler Pékin et qu'un engagement était nécessaire dans des domaines tels que le changement climatique.

"Il y a encore trop d'Occidentaux qui s'accrochent à l'idée que nous pouvons coopérer avec la Chine sur des questions telles que le changement climatique", dira Mme Truss. "Sans liberté et sans démocratie, il n'y a rien d'autre.