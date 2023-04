Analyse-La Chine, Taïwan et les États-Unis ont un intérêt commun à éviter une crise à propos de la visite de la Californie

La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen est attendue à Los Angeles mercredi, où elle rencontrera le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, pour la première fois sur le sol américain.

Cette rencontre ne manquera pas de susciter une réaction vigoureuse de la part de Pékin, qui considère Taïwan comme faisant partie de son territoire. L'armée chinoise a mené des exercices à grande échelle, tiré des missiles au-dessus de Taïwan et coupé les contacts militaires avec Washington après la visite de Nancy Pelosi, prédécesseur de M. McCarthy, sur l'île autogérée en août dernier.

Mais la réponse de la Chine en temps utile pourrait être moins extrême. Selon des sources au fait des préparatifs, les États-Unis et Taïwan ont pris des mesures pour rendre le voyage moins provocateur pour les dirigeants chinois. Il s'agit notamment d'organiser la rencontre Tsai-McCarthy en Californie plutôt que plus près de Washington ou à Taïwan même, et d'établir un agenda pour Tsai avec peu d'apparitions publiques.

Selon les analystes, la Chine a tout intérêt à modérer sa réaction à un moment où elle tente de renouer des liens avec l'Europe et où Taïwan se prépare à une élection présidentielle anticipée en 2024.

M. McCarthy, en tant que président de la Chambre des représentants, est le troisième à accéder à la direction des États-Unis et il a déclaré publiquement qu'il n'excluait pas une future visite à Taïwan.

Xu Xueyuan, chargé d'affaires à l'ambassade de Chine à Washington, a déclaré la semaine dernière que la rencontre entre M. McCarthy et Mme Tsai "pourrait conduire à une nouvelle confrontation sérieuse dans les relations entre la Chine et les États-Unis". Mardi, le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré qu'il "surveillerait de près" la rencontre et qu'il "défendrait résolument" la souveraineté de la Chine.

Jacob Stokes, du centre de réflexion Center for a New American Security de Washington, a déclaré qu'il était "clair que Taipei et Washington - ainsi que Pékin dans une certaine mesure - tentent de gérer soigneusement à la fois la substance et l'aspect optique du transit de la présidente Tsai".

Washington n'entretient pas de relations diplomatiques officielles avec Taïwan, mais est tenu par la loi de lui fournir les moyens de se défendre. Pékin n'a jamais renoncé à recourir à la force pour placer Taïwan sous son contrôle et les responsables occidentaux craignent qu'un conflit autour de l'île soit de plus en plus probable.

La visite de Mme Tsai à Los Angeles intervient après une escale de 48 heures à New York la semaine dernière, en route vers l'Amérique centrale, pour rendre visite à deux des derniers alliés diplomatiques de Taïwan.

PROFIL BAS

Un fonctionnaire américain a déclaré à Reuters que le département d'État avait soigneusement négocié la partie américaine du voyage de Mme Tsai avec son équipe afin de s'assurer, entre autres, que l'étape new-yorkaise serait discrète et ne provoquerait guère Pékin.

Une discussion similaire a eu lieu pour l'étape californienne, selon une personne au fait de l'organisation de la réunion de McCarthy.

Les Taïwanais ont dit : "Soyons discrets", a déclaré cette personne, ajoutant que Mme Tsai et son Parti populaire démocratique au pouvoir s'inquiètent de l'impact sur l'élection présidentielle de l'année prochaine à Taïwan.

Le parti d'opposition taïwanais, le Kuomintang (KMT), est favorable à des relations stables avec la Chine et certains analystes estiment que l'aggravation des tensions entre Taipei et Pékin favoriserait le KMT.

Les activités de Mme Tsai à New York ont été largement fermées aux médias et, lors des points de presse, les responsables américains ont cherché à présenter ses escales comme des activités de routine.

Interrogé sur la planification, un porte-parole du département d'État a déclaré que le transit de Mme Tsai était "conforme aux pratiques américaines de longue date et à la nature non officielle de nos relations avec Taïwan", et que la Chine ne devait pas "s'en servir comme prétexte pour réagir de manière excessive".

Le Bureau de représentation économique et culturelle de Taipei, qui représente les intérêts de Taïwan aux États-Unis, n'a pas non plus commenté les détails du voyage, mais a déclaré que le transit était "conforme à une pratique de longue date".

LE CALCUL DE PÉKIN

Le parti communiste chinois au pouvoir a ses propres considérations qui pourraient modérer sa réaction.

Dans la perspective des élections à Taïwan, la Chine a invité l'ancien président taïwanais Ma Ying-jeou, du parti KMT, pour une visite coïncidant avec les escales de Mme Tsai aux États-Unis.

Cette semaine, Pékin accueille également le président français Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, alors que la Chine cherche à améliorer ses relations tendues avec l'Europe.

Un fonctionnaire européen a déclaré que les visites européennes pourraient tempérer la réaction de Pékin, étant donné que le président chinois Xi Jinping tente de se présenter comme un artisan de la paix en Ukraine.

"Un diplomate asiatique basé à Taipei a quant à lui déclaré que Pékin ne souhaitait pas non plus mettre M. Ma dans l'embarras en organisant des jeux de guerre.

"Pékin doit en effet tenir compte de plusieurs publics", a déclaré Douglas Paal, ancien représentant des États-Unis à Taïwan.

"Le calibrage difficile sera pour la Chine de trouver quelque chose qui signale le mécontentement de Tsai rencontrant un président (de la Chambre) pour la première fois sur le sol américain, tout en ne paraissant pas fou en réagissant aussi fortement que lorsque Pelosi est devenue le premier président à se rendre à Taïwan."

Ivan Kanapathy, ancien collaborateur du Conseil national de sécurité américain pour l'Asie, a déclaré que Pékin espérait, avec la visite de Ma, convaincre les Taïwanais que des liens plus étroits avec la Chine apporteraient stabilité et prospérité et qu'elle essayait également de ressusciter les investissements étrangers européens.

"Dans l'ensemble, cela signifie que les représailles futures seront probablement relativement modérées", a-t-il déclaré.