Analyse : Les îles Salomon imprévisibles alimentent l'inquiétude des États-Unis alors que l'influence de la Chine grandit

Selon d'anciens diplomates et d'autres analystes, la diplomatie imprévisible du Premier ministre Manasseh Sogavare rendra difficile pour les Etats-Unis de rattraper le terrain perdu avec cette nation insulaire pivot, alors que la Chine cherche à étendre sa présence sécuritaire.

Dans le cadre d'un effort visant à stimuler l'engagement et à contrer l'influence croissante de la Chine, l'administration du président Joe Biden prévoit d'ouvrir une ambassade pour la première fois en trois décennies dans les îles Salomon, un archipel qui a changé de reconnaissance diplomatique de Taïwan à Pékin en 2019 et qui a scellé en avril l'accord de sécurité avec la Chine.

Washington a depuis fait face à une série de rebuffades de la part de Sogavare, qui continue de maintenir le dialogue ouvert sur l'aide américaine.

Le mois dernier, il a sauté une apparition prévue avec un haut responsable américain lors d'une commémoration de la Seconde Guerre mondiale. Son gouvernement n'a pas répondu à la demande de ravitaillement d'un navire des garde-côtes américains, un geste que Washington a qualifié de "regrettable". Sogavare a ensuite annoncé qu'il interdisait l'accès au port à tous les navires de la marine étrangère - alors qu'il accueillait un navire-hôpital de la marine américaine en mission humanitaire.

Le journal d'État chinois Global Times a déclaré dans un éditorial que le premier ministre "contrebalançait" Washington.

Le département d'État américain s'est refusé à tout commentaire. Un porte-parole de la sénatrice Marsha Blackburn, qui a visité Sogavare la semaine dernière, a déclaré qu'il était "extrêmement préoccupant que les îles Salomon bloquent l'accès des navires militaires à leurs eaux".

Sogavare a un passé de comportement erratique, qui a contribué à ce qu'il perde précédemment son poste de premier ministre, a déclaré Graeme Smith, expert du Pacifique de l'Australian National University.

Michael Green, un ancien haut responsable de la sécurité nationale américaine, a déclaré que l'arrêt des visites de la marine est une "perte nette" pour les États-Unis, qui y avaient accès avant l'accord avec la Chine, mais que cela ne signifie pas que "la partie est terminée".

"Nous ne savons pas non plus si le Premier ministre Sogavare est paralysé par l'indécision compte tenu de la géopolitique difficile - ou dans la poche de Pékin - ou les deux", a déclaré M. Green, qui dirige le Centre d'études des États-Unis à l'Université de Sydney. "Quoi qu'il en soit, les États-Unis et l'Australie doivent poursuivre leur engagement et prouver que nous sommes des partenaires de confiance."

Le bureau de Sogavare n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

DES PRESSIONS DE TOUTES PARTS

Sogavare repousse les messages pro-démocratiques de Washington pour éviter d'être un pion dans un concours de superpuissances, a déclaré Mihai Sora, un ancien diplomate australien aux îles Salomon. "Pour Sogavare en particulier, c'est antagoniste".

Son absence soudaine de la commémoration du 80e anniversaire de la bataille de Guadalcanal a joué en faveur de l'objectif de la Chine de maintenir l'influence américaine à distance, a déclaré Sora, chargé de recherche au groupe de réflexion Lowy Institute d'Australie.

"De tous les dirigeants des îles du Pacifique, Sogavare est celui qui est le plus accommodant à l'intention stratégique de la Chine", a-t-il déclaré.

Washington avait peu d'engagement avec les îles Salomon avant que Honiara ne scelle le pacte avec la Chine et a beaucoup de terrain diplomatique à rattraper, a déclaré Sora.

Catherine Egbert-Gray, qui a fréquemment rencontré Sogavare lorsqu'elle était ambassadrice des États-Unis aux îles Salomon, a déclaré que la diplomatie affirmée de la Chine ne fait que renforcer la décision des États-Unis d'augmenter l'aide au développement et de rouvrir son ambassade à Honiara.

À peu près au moment où Sogavare a reconnu Taïwan, "il semblait confiant de pouvoir maintenir de bonnes et fortes relations avec tous les partenaires diplomatiques", a-t-elle déclaré. "J'espère qu'il restera attaché à cet objectif et qu'il ne permettra pas à des influences peu recommandables de briser des amitiés de longue date au détriment à long terme de la nation."

James Batley, qui a dirigé de 2004 à 2006 la mission d'assistance régionale aux îles Salomon, une réponse internationale en matière de sécurité aux violents affrontements qui s'y sont déroulés, a déclaré que le moratoire de Honiara sur les marines étrangères s'applique probablement aussi aux navires chinois.

"C'est une façon de leur donner un peu d'air", a-t-il déclaré. "Je pense qu'ils se sentent sous pression de tous les côtés".