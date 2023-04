Analyse - Taïwan se prépare à une nouvelle tactique de pression de la Chine dans le détroit contesté

L'administration chinoise de la sécurité maritime du Fujian a lancé mercredi une opération spéciale de patrouille et d'inspection de trois jours, ce qui est considéré à Taïwan comme des représailles à la rencontre de la présidente Tsai Ing-wen avec le président de la Chambre des représentants américaine, Kevin McCarthy, qui a eu lieu en Californie.

L'autorité de sécurité maritime de la province du sud-est de la Chine a déclaré que l'opération comprenait des "inspections sur place" de cargos et de barges dans le nord et le centre du détroit de Taïwan "afin de garantir la sécurité de la navigation et d'assurer le fonctionnement sûr et ordonné de projets clés sur l'eau".

Le ministère taïwanais des transports a déclaré avoir déposé une vive protestation auprès de Pékin et le ministre de la défense de l'île, Chiu Kuo-cheng, a déclaré jeudi aux parlementaires que tout arraisonnement de navires taïwanais par des Chinois serait illégal.

"Tant qu'il s'agit de navires battant pavillon taïwanais, ils font partie de notre territoire", a-t-il déclaré.

L'armée taïwanaise ne permettra pas à la Chine d'arraisonner "unilatéralement" des navires taïwanais, a-t-il ajouté.

La Chine revendique Taïwan et affirme que le détroit de Taïwan est son territoire souverain. Bien que la Chine n'ait jamais reconnu officiellement la ligne médiane tracée par un général américain en 1954, au plus fort de l'hostilité de la guerre froide, l'armée chinoise l'a largement respectée pendant des années.

Mais le rôle traditionnel joué par cette ligne imaginaire a été remis en question l'année dernière, dans les jours qui ont suivi la visite de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, à Taïwan.

La Chine, exaspérée par cette visite, a envoyé ses navires de guerre effectuer des exercices de part et d'autre de la ligne de démarcation, mais n'a pas cherché à arrêter directement les navires civils ou à les arraisonner.

Le bureau des affaires taïwanaises de la Chine n'a pas répondu jeudi aux demandes de commentaires sur les critiques formulées par Taïwan à l'encontre des nouvelles patrouilles, ni à la question de savoir si la Chine utiliserait la force pour arraisonner les navires taïwanais ou si elle s'entretiendrait avec Taipei pour répondre à ses préoccupations.

On ne sait pas non plus exactement quelles mesures Taïwan prendra en réponse à cette opération que certains analystes considèrent comme une nouvelle tactique dans le cadre d'une stratégie de "zone grise" visant à épuiser Taïwan par des actions offensives qui ne débouchent pas sur un conflit à part entière.

PAS CIVILISÉ

Un porte-parole du bureau taïwanais chargé de superviser les relations avec Pékin, le Mainland Affairs Council, a déclaré que l'opération d'inspection de la Chine n'était pas "civilisée", mais qu'aucun cas de harcèlement ou de demande d'arraisonnement n'avait encore été signalé.

Quant à la réaction de Taïwan si de telles actions avaient lieu, le porte-parole, Chan Chih-hung, a déclaré : "Si vous vous en mêlez, nous le ferons : "Si vous intervenez, nous riposterons". Il n'a pas donné plus de détails.

Un haut fonctionnaire taïwanais au fait des plans de sécurité a déclaré que Taïwan ne permettrait pas à la Chine d'arraisonner des navires dans le détroit de Taïwan et que les garde-côtes et l'armée taïwanaise réagiraient conjointement si la Chine s'avisait de le faire.

Le navire qui effectue les patrouilles est le Haixun 06, un navire de 128 mètres de long et de 6 600 tonnes, exploité par l'administration de la sécurité maritime, plutôt que des navires de guerre ou des garde-côtes lourdement armés.

Lors de la mise en service du navire en juillet de l'année dernière, les autorités chinoises ont déclaré que le Haixun 06 contribuerait à fluidifier le trafic maritime et à gérer les accidents, le distinguant ainsi des navires des garde-côtes et de la marine qui s'occuperaient des "risques pour la sécurité" dans la zone, comme l'a rapporté en temps utile le Global Times, un journal soutenu par l'État.

La télévision d'État chinoise a diffusé en direct des images du Haixun 6 en patrouille, y compris des images floues d'un navire des garde-côtes taïwanais qui le suivait au loin. Les images ne montrent aucun navire arrêté.

Le Conseil des affaires océaniques de Taïwan a déclaré avoir envoyé un navire de garde-côtes pour surveiller le navire chinois et "empêcher la Chine continentale de mettre en péril la liberté de navigation et la sécurité de nos citoyens dans les eaux relevant de notre juridiction par un comportement inapproprié".

Les navires de la marine taïwanaise ont suivi les navires chinois pendant les exercices du mois d'août, mais ils ne les ont pas affrontés directement - une action qu'ils auraient peut-être été contraints d'envisager si les navires chinois avaient pénétré dans la zone contiguë de Taïwan, située à 24 milles nautiques (44,4 km) de ses côtes, avaient indiqué des responsables de la sécurité en temps utile.

Chieh Chung, chercheur militaire au sein du groupe de réflexion National Policy Foundation, a déclaré que les inspections avaient pour but de montrer que la Chine pouvait effectivement exercer sa juridiction au-delà de la ligne médiane.

Non seulement il s'agit d'une "bataille juridique" contre nous, mais si la portée de ces patrouilles et de ces contrôles s'étend à l'est de la ligne médiane, la compréhension tacite de cette ligne s'en trouvera encore plus réduite", a déclaré M. Chieh.

"Cela attirera l'attention sans pour autant accroître les tensions militaires.