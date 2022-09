"Approprié" d'abattre un drone près de la Chine, dit le PM de Taiwan

TAIPEI (Reuters) - Abattre un drone au large des côtes chinoises ayant pénétré l'espace aérien taïwanais était la chose la plus "appropriée" à faire après plusieurs avertissements, a déclaré vendredi le Premier ministre taïwanais Su Tseng-chang, appelant la Chine à agir avec retenue.

Pour la première fois, l'armée taïwanaise a abattu jeudi un drone civil non-identifié qui a pénétré son espace aérien, alors que Taipei avait exprimé son intention d'adopter des mesures plus strictes face à de telles intrusions, devenues plus fréquentes.

Cet incident est survenu après que Taiwan a dénoncé à plusieurs reprises le harcèlement de drones en provenance de Chine, laquelle a mené en août des manoeuvres militaires sans précédent autour de l'île, qu'elle considère comme une province renégate.

S'exprimant devant des journalistes, Su Tseng-chang a déclaré qu'il n'y avait "pas d'autre choix" que de recourir à l'autodéfense "et tirer". "C'est la réaction la plus appropriée après de la retenue répétée et des avertissements", a-t-il ajouté.

