Si la Chine tente de couper Taïwan du monde en sectionnant plus d'une douzaine de câbles sous-marins qui la relient à l'internet, un grand nombre de satellites en orbite basse, qui se déplacent rapidement, seront essentiels pour maintenir les communications.

En juin, la ministre taïwanaise des affaires numériques, Audrey Tang, a effectué un rare voyage en Europe, où elle a rencontré le fournisseur de satellites britannique OneWeb, un rival en plein essor de Starlink d'Elon Musk, qui possède déjà plusieurs centaines de satellites fournissant des services à des clients gouvernementaux et privés.

Audrey Tang a également rendu visite à l'entreprise luxembourgeoise de communication par satellite SES, qui a déclaré par la suite qu'elle travaillait avec Taïwan et Microsoft pour pouvoir reconstruire rapidement les réseaux 5G à Taïwan dans un scénario de catastrophe.

Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, les satellites Starlink auraient joué un rôle essentiel dans le maintien de la connectivité internet dans certaines régions malgré les tentatives de brouillage russes. Mais Musk a depuis déclaré qu'il avait refusé d'étendre la couverture au-dessus de la Crimée occupée par la Russie, refusant que ses satellites soient utilisés pour les attaques ukrainiennes contre les forces russes dans cette région.

Selon les analystes et les experts en défense et en technologie, cette situation a renforcé l'appétit déjà croissant de la communauté internationale pour d'autres moyens de communication sécurisés par satellite, en particulier de la part des gouvernements qui craignent de se retrouver en situation de conflit.

Pour les entreprises de satellites et les autres acteurs de l'espace, les tensions géopolitiques des années 2020 ont engendré un monde très différent de celui que la plupart d'entre eux avaient prévu au début du siècle. À l'époque, beaucoup pensaient que la mondialisation se poursuivrait sans problème, ce qui les incitait à s'appuyer fortement sur des composants chinois et taïwanais tout en se tournant vers la Russie pour les mettre en orbite.

Après l'invasion de l'Ukraine, ces options ne semblent plus aussi praticables. En février 2022, OneWeb disposait de 36 satellites prêts à être déployés depuis le cosmodrome russe de Baïkonour, au Kazakhstan. Alors que les États occidentaux imposent des sanctions au Kremlin, les autorités russes refusent de les mettre en orbite à moins que le gouvernement britannique ne renonce à sa participation dans OneWeb - une demande qui a été refusée.

Selon la direction de l'entreprise, il s'agissait du deuxième cygne noir imprévu auquel elle était confrontée en un peu plus de deux ans. En effet, l'entreprise avait été contrainte de se placer sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites à la fin de l'année 2020, en raison de l'impact du COVID sur un actionnaire important. L'entreprise s'est depuis recapitalisée avec le soutien d'investisseurs, notamment au Royaume-Uni, en Inde et en Europe.

"Dire que cela a été des montagnes russes serait un euphémisme", a déclaré Chris Moore, ancien officier supérieur de la Royal Air Force, aujourd'hui vice-président pour la défense et la sécurité au sein de l'entreprise.

Néanmoins, le monde plus divisé a été en quelque sorte une opportunité pour OneWeb et d'autres fournisseurs de communications sécurisées par satellite - en particulier avec les gouvernements qui sont maintenant considérés comme plus réticents à se fier à Starlink et à Musk, qui est parfois imprévisible.

NOUVEAUX LANCEURS, MISES EN GARDE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Bien que Taïwan ait envisagé de lancer ses propres constellations de satellites pour assurer ses communications, les experts estiment que la capacité de son industrie spatiale à le faire reste limitée. Taïwan est elle-même un important producteur de composants pour le secteur spatial mondial - y compris SpaceX - mais la dépendance de l'entreprise de voitures électriques Tesla de Musk à l'égard de la fabrication et des ventes en Chine avait déjà incité Taipei à ne pas dépendre de Starlink, avant même les commentaires de Musk sur l'Ukraine.

Les opérateurs affirment que la capacité des nouvelles entreprises de satellites comme OneWeb - qui a fusionné la semaine dernière avec l'opérateur français Eutelsat - est souvent achetée avant même d'être mise en service, avec des utilisateurs allant des compagnies aériennes et des sociétés de croisière qui veulent un accès à l'internet dans des régions reculées du monde aux gouvernements qui exigent des communications sûres et fiables.

Les clients du secteur privé renforcent eux aussi de plus en plus la résilience de leurs systèmes, notamment en acquérant des stations terrestres qui leur permettront de passer d'un satellite à l'autre et d'un opérateur à l'autre en cas de besoin, par exemple en raison d'un brouillage ou d'une attaque contre les satellites.

OneWeb ne veut pas dire si elle fournit actuellement des services à Kiev ou à d'autres villes d'Ukraine, mais les médias taïwanais affirment que des représentants du gouvernement ukrainien ont pris contact directement avec l'entreprise, qui devrait être en mesure de couvrir l'ensemble de l'île d'ici à la fin de 2023.

En mars, Taïwan a signalé que deux câbles sous-marins destinés à certaines de ses îles périphériques semblaient avoir été coupés, sans toutefois accuser Pékin. Les médias taïwanais ont fait état d'un intérêt croissant pour la sécurisation de la connectivité internet par satellite immédiatement après. Ces tensions géopolitiques orientent de plus en plus les choix dans le secteur.

Après l'invasion de l'Ukraine, OneWeb a conclu qu'elle ne serait pas en mesure d'extraire ses satellites du cosmodrome géré par la Russie au Kazakhstan, et a conclu des accords avec l'Organisation indienne de recherche spatiale et la société Musks SpaceX pour lancer des versions de remplacement. OneWeb Moore explique qu'après avoir été entièrement dépendante du moteur russe Soyouz en tant que partenaire de lancement, elle a désormais l'intention de continuer à se diversifier.

COURSE AUX LANCEMENTS

La capacité mondiale de lancement de satellites est actuellement poussée à ses limites, en partie à cause du projet Kuiper d'Amazone, qui aurait conclu des dizaines d'accords pour construire sa propre constellation de satellites Internet, qui devrait couvrir la majeure partie du globe d'ici à 2029.

Outre la lutte pour les créneaux de lancement, les entreprises spatiales et autres entreprises de haute technologie retravaillent également leurs chaînes d'approvisionnement afin de diversifier la fabrication, réduisant ainsi les risques de perturbations dramatiques.

OneWeb dispose désormais de toute sa première génération de plus de 600 satellites en orbite terrestre basse, bien qu'elle soit encore en train de déployer son réseau de stations de base dans le monde entier - chacune d'entre elles nécessitant une série de négociations distinctes avec les gouvernements hôtes.

L'action spéciale de la Grande-Bretagne dans OneWeb lui permet d'imposer des restrictions de sécurité nationale à ses opérations, y compris une interdiction des stations de base dans certains pays, bien qu'elle ne les nommera pas.

La fusion avec Eutelsat permettra à la nouvelle société d'offrir des services avec les satellites géostationnaires déjà exploités par la société française - qui se trouvent sur une orbite élevée au-dessus d'un endroit particulier de la Terre - ainsi qu'avec les plates-formes en orbite basse de OneWeb, qui ont chacune la taille d'une machine à laver et se déplacent à une vitesse d'environ 27 000 km/h.

"Il est difficile de brouiller les satellites parce qu'ils se déplacent très rapidement et que plusieurs d'entre eux sont visibles en même temps", explique M. Moore, de OneWeb.

"Chaque satellite dispose également de plusieurs faisceaux. Nous les avons conçus de cette manière pour des raisons commerciales, mais cela les rend intrinsèquement très difficiles à brouiller et à perturber. Et comme nous en avons 634 en orbite, perturber plusieurs satellites ne vous mènera pas très loin".

L'entreprise dispose déjà de quelques satellites de rechange en orbite pour remplacer ceux qui cessent de fonctionner ou qui sont hors service, a-t-il précisé, et elle est également prête à en lancer et à en fabriquer d'autres en cas de besoin.

Les attaques contre les infrastructures spatiales n'ont pas seulement lieu dans l'espace. Quelques heures avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine, la société américaine de satellites Viasat a fait l'objet d'une cyberattaque concertée dans ce que les experts en technologie ont décrit comme le plus grand piratage de la guerre initiale, détruisant de nombreux terminaux, modems et routeurs, effaçant des données et mettant hors service de nombreuses parties des systèmes de communication de l'Ukraine.

"L'une des leçons à tirer de l'Ukraine est que la plupart des nations, y compris leurs armées, dépendent désormais essentiellement de l'infrastructure commerciale dans l'espace", explique Theodora Ogden, analyste de la RAND Corporation spécialisée dans l'espace.

"Cela entraîne toute une série de risques auxquels les entreprises doivent faire face.

* Peter Apps est un chroniqueur de Reuters spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Il a rejoint Reuters en 2003 et a réalisé des reportages en Afrique australe et au Sri Lanka, ainsi que sur les questions de défense mondiale. Il est chroniqueur depuis 2016. Il est également le fondateur d'un groupe de réflexion, le Project for Study of the 21st Century, et, depuis 2016, il est militant du Parti travailliste et réserviste de l'armée britannique. (Rédaction : Nick Macfie)