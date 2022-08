Des législateurs britanniques se rendront à Taïwan dans le courant de l'année - The Guardian

Le voyage avait été initialement prévu pour le début de l'année, selon le rapport citant des sources non précisées, ajoutant qu'il a été reporté en raison du fait qu'un membre de la délégation a été testé positif au COVID-19.

Le comité n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. Le bureau du ministère des Affaires étrangères de Taiwan n'a pas pu être joint immédiatement.

Les plans de visite initiaux visaient à montrer le soutien de la Grande-Bretagne à Taiwan, selon le rapport.

Taïwan fait face à une pression croissante de la part de la Chine, qui considère l'île gouvernée démocratiquement comme son propre territoire.

Le rapport fait suite à la détérioration des relations entre la Chine et la Grande-Bretagne, les candidats à la direction du Royaume-Uni, Liz Truss et Rishi Sunak, ayant démontré leur position ferme sur la Chine dans leur course pour remplacer Boris Johnson en tant que prochain premier ministre britannique.

Par ailleurs, les tensions se sont récemment intensifiées dans le détroit de Taïwan, alors que Nancy Pelosi a entamé lundi une tournée de certains pays asiatiques, avec des spéculations selon lesquelles la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis pourrait également se rendre à Taïwan.