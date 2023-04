Discussion nécessaire sur l'utilisation des bases philippines par les États-Unis - ministre des affaires étrangères

La semaine dernière, les Philippines ont identifié quatre autres bases militaires auxquelles les États-Unis pourraient avoir accès, dans un contexte d'inquiétude partagée face à la puissance croissante de la Chine.

S'exprimant la veille de la première réunion conjointe des ministres des affaires étrangères et de la défense des États-Unis et des Philippines depuis sept ans, M. Manalo a appelé au dialogue et à l'engagement entre Washington et Pékin.

Il a déclaré au Centre d'études stratégiques et internationales de Washington que la réunion dite "2+2" entre les deux alliés de longue date, mardi, "met en évidence la trajectoire positive de nos relations bilatérales, qui se manifeste aujourd'hui à tous les niveaux".

Selon les experts, les États-Unis considèrent les Philippines comme un lieu potentiel d'implantation de roquettes, de missiles et de systèmes d'artillerie pour contrer une invasion amphibie chinoise de Taïwan, que la Chine revendique comme sienne.

Interrogé sur le fait de savoir si les Philippines autoriseraient de tels systèmes à cette fin dans le cadre de l'accès élargi prévu par l'accord de coopération renforcée en matière de défense (EDCA) de 2014, M. Manalo a déclaré : "Nous avons essentiellement identifié des sites, mais nous n'avons pas pu les identifier :

"Nous avons essentiellement identifié les sites. Comme pour les autres sites, il faudra discuter des termes de référence, du type d'activités ... tout cela doit être convenu ... Tout dépendra de la façon dont les discussions se dérouleront".

Le Pentagone n'a pas précisé à quoi serviraient les sites supplémentaires, si ce n'est à l'agrandissement de l'aéroport et à l'entraînement des forces navales.

L'EDCA permet aux États-Unis d'accéder aux bases philippines pour des entraînements conjoints, le prépositionnement d'équipements et la construction d'installations telles que des pistes d'atterrissage, des réservoirs de carburant et des logements militaires, mais pas pour une présence permanente.

Les relations entre les États-Unis et les Philippines se sont considérablement réchauffées sous la présidence de Ferdinand Marcos Jr, mais Manille est en délicatesse avec la Chine, la puissance économique de la région.

Lundi, M. Marcos a assuré à la Chine que les bases militaires accessibles aux États-Unis ne seraient pas utilisées pour des actions offensives, soulignant que l'accord conclu avec Washington visait à renforcer les défenses de son pays.

Ces propos ont été tenus à la veille des plus importantes manœuvres militaires conjointes jamais organisées par les États-Unis et les Philippines, qui comporteront pour la première fois des exercices de tirs réels en mer.

L'emplacement des nouvelles bases de l'EDCA est important : trois d'entre elles sont orientées vers le nord, en direction de Taïwan, et une autre se trouve à proximité des îles Spratly, en mer de Chine méridionale, où la Chine a construit des îles artificielles dotées de pistes d'atterrissage et de systèmes de missiles.

La Chine a déclaré la semaine dernière que le renforcement des déploiements militaires américains aux Philippines entraînerait une aggravation des tensions régionales.

Manalo a déclaré que Manille souhaitait une relation économique plus robuste avec les États-Unis et voyait un besoin croissant d'investissements de capitaux américains dans des domaines tels que l'agriculture, la sécurité alimentaire, l'énergie propre, les transports et l'infrastructure numérique.