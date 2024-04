Des responsables militaires américains ont rencontré leurs homologues chinois en début de semaine pour une série de réunions à Hawaï, axées sur la manière dont les deux pays peuvent opérer en toute sécurité, ont indiqué des responsables américains vendredi.

Le président américain Joe Biden a tenté de gérer les tensions en mer de Chine méridionale lors d'un appel avec le président chinois Xi Jinping mardi.

Les deux dirigeants avaient convenu de reprendre les discussions militaires directes lors de leur rencontre en novembre.

Dans un communiqué, l'armée américaine a déclaré que les responsables des deux pays "ont passé en revue les événements liés à la sécurité survenus au cours des dernières années et ont discuté du maintien de la sécurité opérationnelle et du professionnalisme dans les domaines maritime et aérien".

Les discussions, connues sous le nom de groupe de travail de l'accord consultatif militaire maritime (MMCA), ont eu lieu les 3 et 4 avril à Honolulu. Il s'agissait de la première réunion de ce type depuis 2021.

Avant la rencontre de novembre entre MM. Biden et Xi, les relations entre les superpuissances étaient devenues de plus en plus acrimonieuses, avec des frictions sur des questions allant de Taïwan à l'activité militaire de la Chine en mer de Chine méridionale.

En octobre, l'armée américaine a déclaré que des avions militaires chinois avaient effectué des manœuvres risquées ou imprudentes à proximité d'avions américains près de 200 fois depuis 2021.