Explicatif - Pourquoi la Chine est-elle si furieuse de la rencontre entre la présidente de Taïwan et le président de la Chambre des représentants des États-Unis, M. McCarthy ?

Voici les principaux enjeux des relations entre Taïwan et les États-Unis, entre la Chine et les États-Unis et entre Taïwan et la Chine, les raisons de la colère de la Chine à l'égard de la réunion et ce qu'elle pourrait faire pour exprimer sa colère :

POURQUOI LA CHINE EST-ELLE SI EN COLÈRE ?

Taïwan est un sujet très sensible pour le parti communiste chinois au pouvoir et pour le président Xi Jinping.

La République populaire de Chine revendique Taïwan comme son territoire depuis que le gouvernement de la République de Chine, vaincu, s'est réfugié sur l'île en 1949 après avoir perdu une guerre civile contre les communistes de Mao Zedong.

La Chine a demandé à plusieurs reprises aux responsables américains de ne pas s'engager auprès des dirigeants taïwanais, considérant que cela soutenait le désir de Taïwan d'être considérée comme séparée de la Chine.

La Chine n'a jamais renoncé à recourir à la force pour soumettre Taïwan à un gouvernement démocratique. En 2005, elle a adopté une loi donnant à Pékin la base juridique d'une action militaire contre Taïwan si celle-ci faisait sécession ou semblait sur le point de le faire.

COMMENT LA CHINE RÉAGIRA-T-ELLE À LA RÉUNION ?

La Chine a organisé des jeux de guerre autour de Taïwan en août dernier après la visite à Taipei de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants, et a menacé de prendre des mesures de rétorsion non précisées si la réunion de McCarthy avait lieu.

Bien que les responsables taïwanais et américains aient déclaré, à l'approche de la rencontre McCarthy-Tsai, qu'ils n'avaient pas constaté d'activité inhabituelle de la part des militaires chinois, Taïwan est également en état d'alerte pour tout nouvel exercice chinois.

Les responsables taïwanais et américains ont également déclaré que l'organisation de la réunion en dehors de Taïwan pourrait contribuer à atténuer la réaction de la Chine.

Depuis environ trois ans, l'armée de l'air chinoise vole presque quotidiennement dans le ciel de Taïwan, dans le cadre de ce que Taïwan appelle une "zone grise", destinée à tester et à épuiser ses forces. Bien que l'armée de l'air chinoise n'ait jamais pénétré dans l'espace aérien territorial de Taïwan, elle a tiré des missiles à haute altitude au-dessus de l'île après la visite de Mme Pelosi.

QUELLES SONT LES RELATIONS ENTRE TAIWAN ET LES ÉTATS-UNIS ?

En 1979, les États-Unis ont rompu leurs relations officielles avec le gouvernement de Taipei et ont reconnu le gouvernement de Pékin. Un traité de défense entre Taïwan et les États-Unis a été résilié en temps utile.

Depuis 1979, les relations entre les États-Unis et Taïwan sont régies par la loi sur les relations avec Taïwan (Taiwan Relations Act), qui constitue une base juridique permettant de fournir à Taïwan les moyens de se défendre, mais qui n'oblige pas les États-Unis à venir en aide à Taïwan en cas d'attaque.

Bien que les États-Unis aient longtemps suivi une politique d'"ambiguïté stratégique" quant à une éventuelle intervention militaire pour protéger Taïwan en cas d'attaque chinoise, le président américain Joe Biden a déclaré qu'il serait prêt à recourir à la force pour défendre Taïwan.

Les États-Unis restent la principale source internationale d'armes pour Taïwan, et le statut contesté de Taïwan est une source constante de frictions entre Pékin et Washington.

QUELLE EST LA POSITION DE TAIWAN ET QUEL EST SON STATUT DIPLOMATIQUE ?

Le gouvernement taïwanais affirme que la République populaire de Chine n'ayant jamais gouverné l'île, elle n'a pas le droit d'en revendiquer la souveraineté, ni de parler en son nom ou de la représenter sur la scène internationale, et que seul le peuple taïwanais peut décider de son avenir.

Le nom officiel de Taïwan reste la République de Chine, même si, de nos jours, le gouvernement l'appelle souvent la République de Chine (Taïwan). Seuls 13 pays reconnaissent officiellement Taïwan depuis que le Honduras a mis fin à ses relations le mois dernier.

Le gouvernement taïwanais affirme que la République de Chine est un pays souverain et qu'elle a le droit d'entretenir des relations d'État à État.

QUELLES SONT LES RELATIONS ENTRE TAIPEI ET PEKIN ?

En un mot : mauvaises.

La Chine considère Tsai comme une séparatiste et a rejeté ses demandes répétées de pourparlers. Mme Tsai affirme qu'elle souhaite la paix, mais que son gouvernement défendra Taïwan en cas d'attaque.

Elle affirme que la République de Chine et la République populaire de Chine ne sont "pas subordonnées" l'une à l'autre. Pékin estime que Tsai doit accepter que la Chine et Taïwan fassent partie d'une seule et même Chine.