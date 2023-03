Factbox-La propriété chinoise de TikTok et les problèmes de sécurité déclenchent des interdictions à travers les nations.

Cette décision fait suite à l'introduction d'une nouvelle loi américaine qui permettrait à la Maison-Blanche d'interdire TikTok ou d'autres technologies basées à l'étranger si elles présentent un risque pour la sécurité nationale.

D'autres pays et entités ont également choisi d'interdire l'application.

TikTok appartient à la société chinoise ByteDance, la start-up la plus valorisée au monde. De nombreux pays se sont inquiétés de sa proximité avec le gouvernement chinois et de sa mainmise sur les données des utilisateurs dans le monde entier.

Voici une liste de pays et d'entités qui ont mis en place une interdiction partielle ou totale de TikTok :

Inde

A interdit TikTok et des dizaines d'autres apps de développeurs chinois sur tous les appareils en juin 2020, affirmant qu'elles étaient potentiellement nuisibles à la sécurité et à l'intégrité du pays.

Afghanistan

Des pourparlers sont en cours pour interdire TikTok et le jeu vidéo PUBG, les talibans affirmant que ces applications égarent les jeunes Afghans.

Pakistan

A interdit TikTok au moins quatre fois, la dernière interdiction ayant pris fin en novembre, en raison de ce que le gouvernement a déclaré être un contenu immoral et indécent sur l'application.

Belgique

Les employés du gouvernement fédéral belge ne seront plus autorisés à utiliser TikTok sur leur téléphone professionnel, a déclaré le Premier ministre belge Alexander De Croo le 10 mars.

Canada

La nation a interdit TikTok sur les appareils émis par le gouvernement en raison des risques de sécurité.

Taïwan

A interdit TikTok et certaines autres applications chinoises sur les appareils appartenant à l'État et, en décembre 2022, a lancé une enquête sur l'application de médias sociaux au sujet d'opérations illégales présumées sur l'île.

États-Unis

En 2020, le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) du gouvernement américain, un puissant organisme de sécurité nationale, a recommandé à l'unanimité à ByteDance de se séparer de TikTok par crainte que les données des utilisateurs ne soient transmises au gouvernement chinois.

Début mars, des législateurs des deux principaux partis américains ont présenté un projet de loi visant à interdire l'application populaire aux États-Unis.

En décembre 2022, le Congrès avait déjà adopté un projet de loi visant à interdire TikTok sur les appareils fédéraux.

Établissements d'enseignement américains

Boise State University, University of Oklahoma, University of Texas-Austin et West Texas A&M University sont quelques-unes des écoles qui interdisent TikTok sur les appareils universitaires et les réseaux Wi-Fi.

États américains

Le Texas, le Maryland, l'Alabama et l'Utah font partie des 25 États qui ont ordonné à leur personnel de ne pas utiliser TikTok sur les appareils gouvernementaux.

Commission européenne et Parlement européen

L'organe exécutif de l'Union européenne, la Commission européenne, a émis une ordonnance interdisant l'utilisation de l'application chinoise populaire TikTok sur les téléphones de son personnel pour des raisons de cybersécurité. De son côté, le Parlement européen a également interdit l'utilisation de l'application sur les téléphones de son personnel.