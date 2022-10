Factbox-Soutien à Taiwan inclus dans l'énorme projet de loi sur la défense des États-Unis

Le Sénat a inclus une grande partie de l'expansif "Taiwan Policy Act of 2022" dans la National Defense Authorization Act, ou NDAA, d'un montant de 817 milliards de dollars, sur laquelle le débat a débuté mardi. La commission des relations étrangères du Sénat a approuvé la législation sur Taïwan en septembre, suscitant la colère de Pékin.

La Chine considère Taïwan comme son territoire et n'a jamais

renoncé à utiliser la force pour l'amener sous son contrôle.

Il n'était pas immédiatement clair quelles dispositions relatives à Taïwan seraient intégrées dans la version finale de la NDAA, mais les sénateurs et les assistants du Sénat ont déclaré que beaucoup d'entre elles deviendraient des lois si la NDAA est adoptée comme prévu cette année.

Voici quelques points saillants :

FINANCEMENT MILITAIRE DE TAIWAN

Le projet de loi sur Taïwan prévoit 6,5 milliards de dollars de subventions sur cinq ans pour renforcer les capacités militaires de Taïwan, et autorise jusqu'à 2 milliards de dollars de prêts.

Les subventions seraient subordonnées à l'augmentation par Taiwan de ses propres dépenses de défense, et pourraient donner à Washington une influence supplémentaire sur les achats de défense de Taiwan, étant donné le désir des planificateurs militaires américains de voir l'île donner la priorité aux équipements mobiles qui pourraient mieux survivre à un assaut chinois qu'aux systèmes à grande échelle.

Le projet de loi prend également des mesures pour suivre et accélérer la livraison d'équipements militaires à Taïwan.

FORMATION ET STOCKS

Il exige du Département d'État et du Pentagone qu'ils développent la formation militaire conjointe afin d'améliorer les défenses de l'île et d'accroître l'interopérabilité avec les forces américaines.

Les analystes de la défense affirment que l'augmentation de la capacité des deux armées à opérer ensemble serait essentielle pour répondre à toute attaque chinoise si les États-Unis choisissent de le faire, comme l'a récemment suggéré le président Joe Biden.

SANCTIONS POSSIBLES CONTRE LA CHINE

Le projet de loi prévoit des sanctions spécifiques que le président pourrait imposer en cas d'"escalade significative de l'agression" contre Taïwan par la Chine, langage destiné à renforcer la dissuasion des États-Unis.

Cela comprendrait des sanctions contre les membres de haut rang du parti communiste chinois, les fonctionnaires et les agences gouvernementales, ainsi que les banques détenues et contrôlées par l'État.

D'autres sanctions bloqueraient et interdiraient les transactions liées à la propriété

transactions liées à la propriété aux États-Unis et empêcheraient les personnes visées de

d'obtenir des visas pour entrer dans le pays.

DES PROPOSITIONS CONTROVERSÉES

Certains éléments de la mesure concernant Taïwan ont suscité des inquiétudes quant à l'augmentation des tensions avec la Chine au Département d'État et à la Maison Blanche. Des assistants du Congrès ont déclaré qu'il était peu probable que ces éléments soient intégrés dans la NDAA.

Par exemple, le projet de loi demande que Taïwan soit traité comme un "allié majeur non-OTAN" pour faciliter le transfert de matériel et de services de défense.

Et il exigerait que Washington évalue la possibilité de renommer son ambassade américaine de facto du Bureau de représentation économique et culturelle de Taipei au Bureau de représentation de Taiwan. Les critiques affirment que ce changement serait largement cosmétique et ne manquerait pas de contrarier Pékin tout en n'aidant pas matériellement Taïwan.