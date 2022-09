Fort séisme à Taiwan, un bâtiment s'effondre

TAIPEI, 18 septembre (Reuters) - Un tremblement de terre d'une magnitude de 6,8 a secoué dimanche une région peu peuplée du sud-est de Taïwan, provoquant le déraillement d'un train et l'effondrement d'au moins un bâtiment, a annoncé le bureau météorologique de l'île.

Un séisme d'une magnitude de 6,4 avait secoué l'île la veille sans faire de victime.

Selon les autorités du comté de Hualien, deux personnes se sont retrouvées bloquées après l'effondrement d'un bâtiment à Yuli, et les sauveteurs sont venus en aide à trois personnes tombées d'un pont endommagé.

Les autorités ferroviaires de Taïwan ont fait état du déraillement de trois wagons à la gare de Dongli, dans l'Est. Parmi la vingtaine de passagers évacués, aucun n'était blessé.

Le Centre américain d'alerte aux tsunamis dans le Pacifique a émis une alerte, avant de l'annuler.

Des bâtiments ont brièvement tremblé dans la capitale Taipei.

Taïwan se situe près de la jonction de deux plaques tectoniques, ce qui la rend sujette aux tremblements de terre.

Une centaine de personnes ont été tuées dans un séisme en 2016, et un tremblement de terre d'une magnitude de 7,3 avait fait plus de 2.000 morts en 1999. (Reportage Ben Blanchard et Yimou Lee, avec Martin Quin Pollard, Sam Nussey et Anirudh Saligrama; version française Elizabeth Pineau)