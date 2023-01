Fusillades en Californie : Qui est mort dans les attaques de Monterey Park et Half Moon Bay ?

VICTIMES DE MONTEREY PARK

Onze personnes sont mortes après qu'un homme armé de 72 ans a ouvert le feu tard samedi lors d'une célébration du Nouvel An lunaire au Star Ballroom Dance Studio à Monterey Park, à l'est de Los Angeles.

Le bureau du coroner du comté de Los Angeles a confirmé les noms des victimes. Six femmes ont été tuées : My Nhan, 65 ans, Lilian Li, 63 ans, Xiujuan Yu, 57 ans, Muoi Ung, 67 ans, Hong Jian, 62 ans, et Diana Tom, 70 ans. Les cinq hommes tués ont été identifiés comme étant Yu Kao, 72 ans, Chia Yau, 76 ans, Valentino Alvero, 68 ans, Wen Yu, 64 ans, et Ming Ma, 72 ans.

Le consulat chinois de Los Angeles a déclaré que des citoyens chinois figuraient parmi les morts. Le consulat de Taiwan à Los Angeles a déclaré que deux expatriés taïwanais ont également été tués.

La famille de Tom a déclaré qu'elle était morte dimanche après avoir été emmenée à l'hôpital dans un état critique suite à la fusillade, selon une déclaration vue par ABC News. On se souvient de Tom comme d'une "mère, épouse et grand-mère travailleuse qui aimait danser".

"Pour ceux qui la connaissaient, elle était quelqu'un qui a toujours fait des efforts pour donner aux autres", indique le communiqué.

Dans une déclaration sur Twitter, la famille d'Alvero a déclaré qu'il était un fervent catholique qui aimait les danses de salon et était l'âme de toutes les fêtes.

"Du jour au lendemain, nous sommes devenus des membres involontaires d'une communauté qui doit pleurer la perte de nos proches à cause de la violence armée. Nous sommes laissés frustrés, coincés dans ce cercle vicieux", a déclaré la famille.

LES VICTIMES DE HALF MOON BAY

Sept personnes ont été tuées et une autre est dans un état critique après qu'un homme de 67 ans ait attaqué lundi deux fermes de champignons près de la station balnéaire de Half Moon Bay, au sud de San Francisco, a déclaré la police.

Les victimes - sept hommes et une femme - étaient tous des adultes asiatiques ou hispaniques, selon le bureau du shérif du comté de San Mateo.

L'ouvrier agricole Marciano Martinez-Jimenez a été abattu à Concord Farms, a déclaré son neveu Carlos Martinez-Maya à ABC7 news. Selon la police, deux autres personnes ont également été tuées dans la ferme de champignons située près de l'autoroute 1, juste au sud de Half Moon Bay.

Les quatre autres victimes ont été tuées par balle à la Mountain Mushroom Farm, à environ trois kilomètres au nord de Concord Farms, a indiqué la police.

Le bureau du coroner du comté de San Mateo a refusé de commenter l'identité des victimes.