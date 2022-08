L'Allemagne déclare qu'elle va étendre sa présence militaire dans la région Indo-Pacifique

L'Allemagne se joint à d'autres nations occidentales pour montrer plus de muscles dans la région, dans un contexte d'inquiétude croissante face aux ambitions territoriales de Pékin.

L'année dernière, Berlin a envoyé son premier navire de guerre en près de 20 ans dans les eaux contestées de la mer de Chine méridionale - au risque d'irriter son principal partenaire commercial - et ce mois-ci, elle a envoyé 13 avions militaires à des exercices conjoints en Australie.

Le général Eberhard Zorn a déclaré à Reuters que la Bundeswehr prévoyait d'envoyer des troupes pour participer à des exercices d'entraînement en Australie l'année prochaine, tandis que la marine enverrait une flotte de plusieurs navires supplémentaires dans la région en 2024.

"C'est ainsi que nous voulons consolider notre présence dans la région", a déclaré Zorn lors d'une interview au ministère de la Défense à Berlin.

L'Allemagne a historiquement été plus timide dans sa politique de sécurité que ses alliés en raison de son rôle dans les deux guerres mondiales, se concentrant davantage sur le commerce dans ses relations internationales - l'expansion économique rapide de la Chine entraînant sa propre croissance et le pays étant devenu son premier partenaire commercial en 2016.

Mais ces dernières années, les partenaires ont demandé à l'Allemagne de faire preuve de plus de leadership, conformément à sa puissance en tant que première économie et pays le plus peuplé d'Europe.

En 2020, Berlin a publié une nouvelle stratégie indo-pacifique axée sur le renforcement des alliances avec les démocraties de la région, marquant ainsi un tournant. Puis, en février, le chancelier allemand Olaf Scholz a promis une hausse spectaculaire des dépenses militaires après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les tensions dans la région indo-pacifique sont particulièrement élevées en ce moment après que la Chine a effectué, début août, ses plus grands exercices militaires autour de Taïwan, gouvernée démocratiquement et qu'elle revendique comme son propre territoire.

Interrogée sur la possibilité que l'Allemagne envoie un navire de guerre naviguer dans le détroit de Taïwan, comme l'ont fait les États-Unis, Mme Zorn a répondu qu'il s'agissait d'une question sensible décidée au plus haut niveau politique.

"Nous ne voulons provoquer personne par notre présence mais plutôt envoyer un signe fort de solidarité avec nos alliés", a-t-il déclaré. "Nous défendons la liberté de navigation et la sauvegarde des normes internationales."

M. Zorn a déclaré que la force militaire de la Chine résidait autrefois dans le nombre de ses soldats ; aujourd'hui, ses forces armées sont également de plus en plus équipées technologiquement.

"Nous observons un énorme renforcement des forces chinoises", a-t-il déclaré.