Le Congrès américain s'est rapproché jeudi de la sortie d'une impasse de plusieurs mois et du vote d'une loi visant à fournir des milliards de dollars d'aide à la sécurité à l'Ukraine, à Israël et à Taïwan, malgré un débat houleux sur la mesure avant le vote du week-end.

Les membres de la commission du règlement de la Chambre des représentants, dirigée par les républicains, ont passé des heures à débattre du paquet de quatre projets de loi : trois prévoyant l'aide à la sécurité et un quatrième comportant des mesures telles que des sanctions, une menace d'interdiction de l'application de médias sociaux TikTok et le transfert potentiel à l'Ukraine d'actifs russes saisis.

Plus de deux mois après que le Sénat, dirigé par les démocrates, a approuvé un programme d'aide à la sécurité de 95 milliards de dollars pour l'Ukraine, Israël et les partenaires des États-Unis dans la région indo-pacifique, le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a dévoilé mercredi les projets de loi de la Chambre des représentants prévoyant cette aide.

Largement similaires à ceux du Sénat, ces projets de loi prévoient 61 milliards de dollars pour faire face au conflit en Ukraine, dont 23 milliards pour reconstituer les armes, les stocks et les installations des États-Unis ; 26 milliards pour Israël, dont 9,1 milliards pour les besoins humanitaires, et 8,12 milliards pour l'Indo-Pacifique.

M. Johnson a déclaré que la Chambre voterait dès samedi, malgré les vives objections de l'aile droite de sa conférence. Cette résistance signifie probablement que les projets de loi devront être soutenus par les démocrates pour être adoptés, car les républicains ne disposent que d'une faible majorité de 218 voix contre 213.

L'aile dure du House Freedom Caucus s'est prononcée jeudi contre le paquet de mesures de sécurité. L'un des membres républicains de la commission du règlement, le représentant Ralph Norman, a déclaré qu'il voterait "non", suggérant que l'aide à l'Ukraine soit utilisée comme "levier" pour obtenir des contrôles plus stricts de la politique d'immigration à laquelle s'opposent les démocrates.

'OUVERTURE DES YEUX

Mais d'autres législateurs ont prédit que les projets de loi deviendraient des lois.

Le Sénat a adopté son programme d'aide à la sécurité en février avec un fort soutien bipartisan (70 %), tant des démocrates que des républicains, après avoir rejeté un projet de loi bipartisan sur la sécurité des frontières.

Le représentant Michael McCaul, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, a déclaré aux journalistes, après avoir témoigné lors de l'audition, qu'il pensait que les mesures seraient adoptées.

Il a déclaré que l'aide à l'Ukraine était absolument nécessaire et qu'il pensait que M. Johnson avait été influencé par des informations classifiées sur la situation dans ce pays, communiquées par le directeur de la CIA, William Burns, et par d'autres personnes. "Lorsque vous entrez dans cet espace et que vous voyez ce qu'il en est réellement, cela vous ouvre les yeux", a déclaré M. McCaul.

Au cours de l'audition, M. McCaul a déclaré que l'Ukraine risquait de s'effondrer sans une aide américaine opportune, ajoutant : "Je leur donnerais deux semaines à un mois avant que les Russes ne prennent le contrôle de l'Ukraine".

Les démocrates de la Chambre des représentants ont discuté des projets de loi sur la sécurité lors d'une réunion de conférence jeudi matin, mais les dirigeants du parti ont déclaré qu'ils attendraient d'en savoir plus, notamment sur les limites du débat et des amendements fixées par la commission du règlement, avant de faire une déclaration officielle.

Le chef des démocrates du Sénat, Chuck Schumer, a rencontré le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal jeudi et lui a dit qu'il espérait que le Sénat agirait dès ce week-end pour aider l'Ukraine.

"Vous ne défendez pas seulement votre pays avec courage, vous défendez l'Occident, nos valeurs et notre liberté. Et nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir, j'espère dès ce week-end, lorsque la Chambre des représentants nous enverra le projet de loi, pour que cela se fasse ici au Sénat. C'est très, très important pour nous", a déclaré M. Schumer lors d'une séance de photos avec les journalistes.