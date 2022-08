L'ambassadeur de Chine met en garde les législateurs britanniques contre une visite à Taiwan - the Guardian

Des visites interféreraient dans les affaires internes de la Chine et entraîneraient de graves conséquences dans les relations Chine-Royaume-Uni, a déclaré M. Zheng lors d'une conférence de presse à Londres, selon le rapport.

"Nous appelons la partie britannique à se conformer au communiqué conjoint Sino-UK et à ne pas sous-estimer l'extrême sensibilité de la question de Taïwan, et à ne pas suivre les traces des États-Unis", a déclaré Zheng, cité par le Guardian.

Les commentaires de Zheng sont intervenus après que le Guardian a rapporté lundi que la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes britannique prévoit une visite à Taïwan probablement en novembre ou début décembre de cette année.

Taïwan fait face à une pression croissante de la part de la Chine, qui considère l'île gouvernée démocratiquement comme son propre territoire.

Par ailleurs, les tensions sont montées d'un cran dans le détroit de Taïwan après l'arrivée de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, sur l'île autogérée revendiquée par la Chine mardi en fin de journée, un geste que la Chine a condamné comme une menace pour la paix et la stabilité.

Le comité n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters concernant la déclaration de Zheng. Le bureau du ministère des Affaires étrangères de Taiwan n'a pas pu être joint immédiatement.

Ces rapports interviennent à la suite de la détérioration des relations entre la Chine et la Grande-Bretagne, les candidats à la direction du Royaume-Uni, Liz Truss et Rishi Sunak, ayant démontré leur position ferme sur la Chine dans leur course pour remplacer Boris Johnson en tant que prochain premier ministre britannique.

En réponse aux remarques de Sunak et Truss sur la Chine, Zheng a exhorté les politiciens britanniques à "être réalistes" sur les fondamentaux des relations bilatérales, a rapporté le Guardian.