Les exercices militaires chinois dans le détroit de Taïwan en 2023 ont permis de pratiquer des manœuvres essentielles à une invasion de l'île, bien qu'une attaque réelle ne soit ni imminente ni inévitable, a déclaré jeudi un général américain de haut rang dans la région.

Lors de ces exercices, l'Armée populaire de libération a simulé un blocus maritime et aérien de Taïwan, des assauts amphibies et des opérations de contre-intervention, a déclaré le commandant adjoint du Commandement américain pour l'Indo-Pacifique, le lieutenant-général Stephen Sklenka, lors d'un discours à Canberra.

Les commentaires de M. Sklenka interviennent alors que l'armée taïwanaise a mobilisé ses forces jeudi, après que la Chine a entamé deux jours d'exercices de "punition" autour de Taïwan, en réponse, selon elle, à des "actes séparatistes".

Les derniers exercices militaires chinois ont eu lieu trois jours seulement après l'entrée en fonction de Lai Ching-te en tant que nouveau président de Taïwan, un homme que Pékin déteste parce qu'il le considère comme un "séparatiste". La Chine considère Taïwan, gouvernée démocratiquement, comme son propre territoire. Le gouvernement taïwanais affirme que seul le peuple taïwanais peut décider de son avenir.

Les exercices militaires de la Chine font partie d'une campagne de pression soutenue contre Taïwan qui remonte à 2022, a déclaré M. Sklenka, ajoutant que les incursions dans la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan, autrefois rares, sont désormais devenues normales.

Toutefois, bien qu'il faille prendre au sérieux l'ordre donné par le président Xi Jinping à l'armée chinoise de se préparer à une invasion de Taïwan d'ici 2027, une attaque réelle n'est ni inévitable ni imminente, a-t-il ajouté.

"Je ne saurais trop souligner à quel point un conflit dans la région indo-pacifique serait dévastateur", a déclaré M. Sklenka dans le discours prononcé devant le National Press Club d'Australie.

"L'enjeu serait un nombre incalculable de vies, des milliers de milliards de dollars de dommages économiques mondiaux et le maintien d'un ordre international qui a apporté une paix et une stabilité relatives au cours des 80 dernières années..... C'est pourquoi nous devons travailler ensemble pour prévenir les conflits".

La Chine a intensifié la pression militaire sur Taïwan en avril et en mai, à l'approche de l'investiture de son nouveau président. Des avions de chasse ont simulé des attaques contre des navires étrangers, tandis que des navires et des avions s'approchaient de l'île.

Quelques semaines auparavant, la Chine a affronté les Philippines dans la zone contestée de la mer de Chine méridionale, ce qui a déclenché une querelle diplomatique et des engagements de la part du Japon et des États-Unis à renforcer les liens de sécurité avec les Philippines.

M. Sklenka a déclaré que la Chine utilisait régulièrement ses navires pour harceler et contraindre ses voisins dans la poursuite de revendications maritimes "excessives, illégales et révisionnistes" et l'a qualifiée de "tyran égalitaire" envers ses voisins entourant la mer.

Moins d'un mois après que l'Australie a critiqué la Chine pour une confrontation aérienne dangereuse au-dessus de la mer Jaune, M. Sklenka a déclaré que l'armée américaine avait enregistré environ 300 interceptions de ce type depuis 2021.