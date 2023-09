L'entreprise technologique vietnamienne FPT a commandé près de 70 millions de puces jusqu'en 2025 et envisage de se développer dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) et de la formation technique, a déclaré le chef de l'entreprise.

FPT, cotée au Viêt Nam, est l'entreprise technologique la plus importante du pays, avec une capitalisation boursière de 5,2 milliards de dollars à la bourse de Ho Chi Minh-Ville. Elle offre des services d'IA, de cloud et de big data à des clients dans 29 pays et se développe également dans la conception de puces et l'éducation.

FPT est l'une des rares entreprises vietnamiennes à avoir participé à un sommet commercial avec des entreprises technologiques américaines de premier plan lors de la visite du président américain Joe Biden à Hanoï en début de semaine.

Le président Truong Gia Binh (67 ans), mathématicien formé dans les universités moscovites, affirme que le Viêt Nam peut s'appuyer sur sa position de force dans le domaine de l'IA et que le pays et son entreprise peuvent croître plus rapidement dans le secteur numérique.

FPT a conclu un partenariat avec l'entreprise américaine Landing AI afin de renforcer ses capacités de formation. Elle est également en pourparlers avec le géant américain de l'IA Nvidia et d'autres entreprises vietnamiennes afin d'utiliser l'IA pour le stockage en nuage, les soins de santé et d'autres applications, a déclaré la Maison Blanche.

Lors d'un entretien avec Reuters depuis son siège luxueux à Hanoï, M. Binh a déclaré que les "nouvelles opportunités" se trouvaient principalement dans le secteur des semi-conducteurs, notamment grâce à la loi américaine CHIPS, adoptée l'année dernière.

La nouvelle loi a changé la donne, car elle a créé les conditions pour que les pays étrangers, "autres que la Chine", puissent se développer, et les engagements pris par les États-Unis cette semaine pour stimuler le secteur des puces au Viêt Nam l'ont encore confirmé, a-t-il déclaré.

FPT a annoncé publiquement des commandes de 25 millions de puces jusqu'en 2025, mais Binh a révélé que les commandes totales s'élevaient à 67 millions de puces sur la même période, pour des clients à Taiwan, en Corée du Sud et au Japon dans le secteur des appareils médicaux et pour de multiples applications électroniques.

Contrairement à la pratique du marché qui consiste à assembler au Viêt Nam des produits généralement conçus ailleurs, FPT fait fabriquer ses puces en Corée du Sud ou à Taïwan - une sorte de chaîne d'approvisionnement inversée par rapport au géant sud-coréen de l'électronique Samsung, qui assemble environ la moitié de ses smartphones au Viêt Nam.

M. Binh a déclaré que FPT pourrait amener la production de ses puces au Viêt Nam d'ici cinq ans, car il voit un intérêt croissant et d'éventuels investissements étrangers dans la construction de la première usine de fabrication de puces vietnamienne, ou fab.

COTATION EN BOURSE AUX ÉTATS-UNIS ? PEUT-ÊTRE PLUS TARD

Il a déclaré que les plans d'expansion de FPT n'incluaient pas pour l'instant une cotation en bourse aux États-Unis. "Peut-être un jour", a-t-il noté, soulignant qu'il ne voyait pas d'objectif clair à cet égard pour le moment.

La cotation au Nasdaq du fabricant vietnamien de voitures électriques VinFast, qui a été couronnée de succès jusqu'à présent, ne l'a pas incité à suivre immédiatement cette voie, a-t-il ajouté.

FPT réalise un chiffre d'affaires annuel de 250 à 300 millions de dollars aux États-Unis et vise à le porter à 1 milliard de dollars d'ici à 2030. M. Binh a déclaré qu'une éventuelle cotation aux États-Unis ne pourrait être envisagée que lorsqu'une plus grande échelle serait atteinte dans ce pays et en fonction des besoins des clients.

Il a ajouté que l'entreprise devait investir davantage dans ses services éducatifs. FPT accueille déjà des milliers d'étudiants sur son campus et vise à combler le manque de formation de la main-d'œuvre vietnamienne dans le domaine de l'ingénierie des puces, dont les experts estiment qu'elle doit être multipliée par dix au cours de la prochaine décennie pour atteindre 50 000 personnes.

M. Binh est prêt à faire pression en ce sens et espère que les États-Unis fourniront davantage de fonds que ceux annoncés en début de semaine, à l'occasion du renforcement des liens bilatéraux avec Hanoï.

JPMorgan prévoit que l'université FPT pourrait former jusqu'à 200 000 étudiants en 2025, contre près de la moitié l'année dernière. (Reportage de Francesco Guarascio @fraguarascio ; reportage complémentaire de Phuong Nguyen ; édition de Lincoln Feast)