L'envoyé chinois déclare que les liens avec l'Australie doivent être rétablis avant de résoudre les problèmes commerciaux

S'adressant au National Press Club de Canberra mercredi, l'ambassadeur de Chine, Xiao Qian, a également déclaré qu'il n'y avait pas eu de rencontre entre les dirigeants des deux partenaires commerciaux ces dernières années parce que Pékin pensait qu'une rencontre en face à face pourrait aggraver les liens tendus.

"C'est parce que nous ne pensions pas que la réunion contribuerait à améliorer les relations et nous craignions que la réunion ne rende les choses encore plus détériorées", a-t-il déclaré.

La Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Australie et le plus grand client pour son minerai de fer.

Pékin a imposé des sanctions commerciales sur des produits australiens allant du charbon aux fruits de mer et au vin en réponse à des politiques et décisions telles que l'appel de l'Australie à une enquête sur les origines du COVID-19 et son interdiction du réseau 5G à Huawei.

Les ministres des affaires étrangères de l'Australie et de la Chine se sont rencontrés pour la première fois en trois ans le mois dernier en marge d'une réunion du G20 à Bali, après l'élection d'un gouvernement travailliste.

Malgré certains contacts entre les ministres, "nous ne sommes pas encore arrivés au stade de discuter de la manière de résoudre ces questions spécifiques, les questions politiques, les questions commerciales", a déclaré Xiao mercredi.

Il a déclaré que c'était "un bon début seulement et qu'il y a beaucoup à faire pour vraiment réinitialiser cette relation".

Les stocks de charbon avaient bondi le mois dernier à la suite de rumeurs selon lesquelles la Chine lèverait une interdiction officieuse du charbon australien en place depuis 2020.

L'ambassade de Chine a critiqué samedi une déclaration conjointe de l'Australie, du Japon et des États-Unis qui ont exprimé leur inquiétude vendredi au sujet des exercices militaires de la Chine dans le détroit de Taïwan.