La Chine affirme que la visite de Pelosi à Taïwan minerait les liens entre les États-Unis et la Chine

Mme Pelosi s'apprête à se rendre à Taïwan mardi, selon trois sources, alors que les Etats-Unis ont déclaré qu'ils ne se laisseraient pas intimider par les avertissements chinois de ne jamais "rester les bras croisés" si elle faisait ce voyage.

"Une telle visite est apparemment très dangereuse, très provocatrice", a déclaré Zhang lors d'une conférence de presse marquant le début de la présidence chinoise du Conseil de sécurité de l'ONU pour le mois d'août. "Si une telle visite a lieu, elle sapera également les relations entre la Chine et les États-Unis."

Il a également déclaré qu'une telle visite de Pelosi ne devrait pas être comparée à la dernière fois qu'un président de la Chambre des représentants américaine a visité l'île revendiquée par Pékin en 1997.

"Une erreur précoce ne rend pas légitime l'erreur suivante", a déclaré Zhang. "En outre, la situation à Taïwan évolue également avec le soutien de certaines forces extérieures."

"La tendance à l'indépendance de Taïwan se développe davantage. Si nous ne prenons pas des mesures appropriées et énergiques pour l'arrêter ... la situation pourrait même devenir incontrôlable", a déclaré Zhang aux journalistes à New York.

Il a exhorté Washington à honorer son engagement envers le principe d'une seule Chine, qui, selon lui, a été réitéré par le président américain Joe Biden lors d'un appel avec le dirigeant chinois Xi Jinping la semaine dernière.

Washington suit une "politique d'une seule Chine" qui reconnaît diplomatiquement Pékin, et non Taipei. Mais elle est obligée par la loi américaine de fournir à Taïwan, gouvernée démocratiquement, les moyens de se défendre, et la pression est montée au Congrès pour un soutien plus explicite.

Vendredi, la Chine a accusé les États-Unis de faire deux poids deux mesures aux Nations Unies pour avoir contesté la souveraineté de Pékin sur Taïwan tout en soulignant le principe de souveraineté pour l'Ukraine après l'invasion des forces russes.

Zhang a souligné lundi : "Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour défendre notre souveraineté et notre intégrité territoriale."