La Chine condamne la rencontre entre la dirigeante de Taïwan et le président de la Chambre des représentants américaine

"La Chine s'oppose fermement à ces actes et les condamne fermement", a déclaré le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, selon l'agence de presse officielle de l'État.

"En réponse aux actes gravement erronés de collusion entre les États-Unis et Taïwan, la Chine prendra des mesures résolues et efficaces pour sauvegarder la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale.

Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a accueilli Tsai Ing-wen en Californie mercredi, devenant ainsi la personnalité américaine la plus haut placée à rencontrer un dirigeant taïwanais sur le sol américain depuis des décennies. Il a souligné la nécessité d'accélérer les livraisons d'armes à Taïwan face aux menaces croissantes de la Chine.

Une déclaration distincte publiée jeudi par la commission des affaires étrangères du Congrès national du peuple, reprise par Xinhua, a déclaré que les actions de M. McCarthy avaient "gravement rompu l'engagement pris par les États-Unis envers la Chine sur la question de Taïwan".

La Chine considère Taïwan, gouvernée démocratiquement, comme son propre territoire, une position que le gouvernement de Taipei conteste fermement. Washington a transféré la reconnaissance diplomatique de Taïwan à Pékin en 1979.