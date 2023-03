La Chine déclare que l'accord diplomatique avec le Honduras est une "décision politique" sans conditions

Le Honduras a annoncé ce week-end l'ouverture de liens officiels avec Pékin et la fin de ses relations avec Taïwan, qui duraient depuis des décennies.

"Les liens diplomatiques ne sont pas destinés au commerce", a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, lors d'une conférence de presse régulière, en réponse à une question sur la possibilité pour la Chine de donner au Honduras près de 2,5 milliards de dollars que ce pays d'Amérique centrale avait demandé à Taïwan.

Le ministre hondurien des affaires étrangères, Eduardo Enrique Reina, a écrit à Taïwan ce mois-ci pour demander une aide de près de 2,5 milliards de dollars, y compris un prêt de 2 milliards de dollars pour aider à effacer la dette ainsi que des fonds pour la construction d'un hôpital et d'un barrage, selon une copie de la lettre vue par Reuters.

Dans les jours qui ont précédé l'annonce des liens diplomatiques entre la Chine et le Honduras, Taïwan a déclaré que l'implication de la Chine était évidente et que Taïwan ne s'engagerait pas dans une diplomatie du dollar "dénuée de sens" avec la Chine.

Taïwan n'entretient aujourd'hui des relations diplomatiques officielles qu'avec 13 pays, pour la plupart des nations pauvres et en développement d'Amérique centrale, des Caraïbes et du Pacifique. Taipei et Pékin s'accusent mutuellement d'utiliser la "diplomatie du dollar" dans leur quête d'alliés.

"Je tiens à souligner que les autorités taïwanaises sont habituées à la diplomatie du dollar", a déclaré M. Mao. "Nous voulons dire aux autorités taïwanaises que l'indépendance de Taïwan est une impasse, que la diplomatie du dollar n'a pas d'issue, que tous les complots qui vont à contre-courant de l'histoire sont voués à l'échec.

La Chine et le Honduras ont signé l'accord de reconnaissance diplomatique à Pékin au cours du week-end, mettant ainsi fin à des relations avec Taïwan qui remontent aux années 1940.

La Chine considère Taïwan, gouvernée démocratiquement, comme son propre territoire, sans droit à des relations d'État à État, une position que Taipei rejette fermement.