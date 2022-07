La Chine déclare que les États-Unis sont "créateurs de risques sécuritaires" après la navigation dans le détroit de Taiwan

La 7e flotte de la marine américaine a déclaré que le destroyer USS Benfold a effectué un transit "de routine" dans le détroit de Taïwan à travers les eaux internationales "conformément au droit international".

Les États-Unis effectuent de tels voyages environ une fois par mois, ce qui provoque la colère de la Chine, qui les considère comme un signe de soutien à Taïwan, l'île gouvernée démocratiquement que Pékin considère comme un territoire chinois.

Le commandement du théâtre oriental de l'Armée populaire de libération a déclaré dans un communiqué que ses forces avaient suivi le navire tout au long de son trajet et l'avaient "averti".

"Les provocations et les exhibitions fréquentes des États-Unis démontrent pleinement que les États-Unis sont un destructeur de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan et un créateur de risques pour la sécurité dans le détroit de Taïwan", a-t-il déclaré dans un communiqué.

"Les forces du théâtre restent en état d'alerte élevé à tout moment et défendent résolument la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale."

La marine américaine a déclaré que le navire "a transité par un couloir dans le détroit qui se trouve au-delà de la mer territoriale de tout État côtier".

"Le transit du navire dans le détroit de Taïwan démontre l'engagement des États-Unis en faveur d'un Indo-Pacifique libre et ouvert."

Le ministère de la Défense de Taïwan a déclaré que le navire américain avait traversé le détroit en direction du nord et que la situation dans la voie navigable était "normale".

Le Benfold a opéré dans la mer de Chine méridionale contestée, où il a mené deux "opérations de liberté de navigation" la semaine dernière.