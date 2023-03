La Chine déclare que les forces armées doivent renforcer leur préparation au combat

"Nos forces armées, en mettant l'accent sur les objectifs du centenaire de l'Armée populaire de libération en 2027, doivent s'efforcer de mener des opérations militaires, de renforcer la préparation au combat et d'améliorer les capacités militaires", a-t-il déclaré dans son rapport de travail à l'ouverture de la réunion annuelle du Parlement chinois.

La Chine possède la plus grande armée du monde et son développement ainsi que les intentions stratégiques de Pékin ont été une source d'inquiétude dans la région et à Washington, en particulier lorsque les tensions se sont intensifiées ces dernières années au sujet de Taïwan revendiqué par la Chine.

Pékin affirme régulièrement que ses dépenses militaires à des fins défensives représentent un pourcentage comparativement faible de son PIB et que les critiques veulent le diaboliser comme une menace pour la paix mondiale.

"Les forces armées devraient intensifier la formation et la préparation militaires dans tous les domaines, élaborer de nouvelles orientations stratégiques militaires, consacrer une plus grande énergie à la formation dans des conditions de combat et faire des efforts bien coordonnés pour renforcer le travail militaire dans toutes les directions et tous les domaines", a déclaré Li.

Le budget de la défense de cette année n'a pas encore été publié, mais il devrait l'être plus tard dimanche, lorsque le gouvernement publiera son budget global pour 2023.