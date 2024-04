La Chine a laissé entendre lundi qu'elle pourrait prendre des mesures de rétorsion après la signature par le président américain Joe Biden d'une loi visant à renforcer les défenses de Taïwan et à inciter le propriétaire chinois de TikTok à se désengager de la plateforme de médias sociaux.

M. Biden a signé la loi sur un paquet d'aide militaire mercredi, dont la majeure partie est destinée à l'Ukraine pour l'aider à repousser l'invasion de la Russie et à Israël. Il a également signé un projet de loi distinct lié à la législation sur l'aide qui interdit TikTok aux États-Unis si son propriétaire chinois ByteDance ne se défait pas de l'application au cours des neuf mois à un an à venir.

S'exprimant à Pékin, le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Lin Jian, a exhorté les États-Unis à ne pas mettre en œuvre les parties "négatives et liées à la Chine" de la législation.

"Si les États-Unis s'accrochent obstinément à leur ligne de conduite, la Chine prendra des mesures résolues et énergiques pour défendre fermement ses propres intérêts en matière de sécurité et de développement", a déclaré Lin Jian, sans donner plus de détails.

Les États-Unis sont le principal soutien international de Taïwan et son principal fournisseur d'armes, même en l'absence de liens diplomatiques formels. La Chine, qui considère Taïwan comme son propre territoire, a exigé à plusieurs reprises l'arrêt des ventes d'armes.

Le gouvernement démocratiquement élu de Taïwan, qui rejette les revendications de souveraineté de la Chine, a salué la nouvelle législation en affirmant qu'elle contribuerait à maintenir la sécurité dans la région.