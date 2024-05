PÉKIN (Reuters) - Le ministère chinois du Commerce a lancé dimanche une enquête "antidumping" sur les copolymères POM, un plastique d'ingénierie, importés depuis l'UE, les Etats-Unis, le Japon et Taïwan.

Ces polymères peuvent remplacer partiellement des métaux tels que le cuivre et le zinc et ont diverses applications. Ils sont notamment utilisés dans les industries automobile, médicale et de l'électronique, a déclaré le ministère dans un communiqué.

L'enquête devrait être achevée dans un an, mais pourrait être prolongée de six mois, a précisé le ministère.

(Qiaoyi Li et Sarah Wu; version française Camille Raynaud)