Le ministère chinois du commerce a lancé dimanche une enquête antidumping sur les copolymères POM, un type de plastique technique, importés de l'Union européenne, des États-Unis, du Japon et de Taïwan.

Ces plastiques peuvent remplacer partiellement des métaux tels que le cuivre et le zinc et ont diverses applications, notamment dans les pièces automobiles, l'électronique et l'équipement médical, a déclaré le ministère dans un communiqué.

L'enquête devrait être achevée dans un an, mais pourrait être prolongée de six mois.

La Commission européenne, qui supervise la politique commerciale de l'UE, a déclaré qu'elle étudierait attentivement le contenu de l'enquête avant de décider des prochaines étapes.

"Nous attendons de la Chine qu'elle veille à ce que cette enquête soit pleinement conforme à toutes les règles et obligations pertinentes de l'OMC (Organisation mondiale du commerce)", a déclaré un porte-parole.

L'enquête chinoise sur les matières plastiques s'inscrit dans le cadre d'un conflit commercial plus large avec les États-Unis et l'Europe.

Mardi, les États-Unis ont

ont dévoilé

de fortes augmentations des droits de douane sur les véhicules électriques (VE), les puces informatiques, les produits médicaux et d'autres importations en provenance de Chine.

Vendredi, l'Union européenne

a lancé

une enquête commerciale sur le fer blanc chinois, la dernière d'une série d'enquêtes de l'UE sur le commerce et les subventions des exportations chinoises.

La Commission européenne a notamment lancé une enquête en septembre dernier pour décider d'imposer ou non des droits de douane punitifs sur des véhicules électriques chinois moins chers qu'elle soupçonne de bénéficier de subventions publiques.

Pékin estime que l'accent mis récemment par les États-Unis et l'Europe sur les risques que la surcapacité de la Chine fait peser sur d'autres économies n'est pas judicieux.

Les autorités chinoises estiment que ces critiques sous-estiment l'innovation des entreprises chinoises dans des secteurs clés et surestiment l'importance du soutien de l'État dans leur croissance. (Reportage de Qiaoyi Li et Sarah Wu ; reportage complémentaire de Philip Blenkinsop à Bruxelles ; rédaction de William Mallard et Giles Elgood)