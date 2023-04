La Chine prépare un drone supersonique - Washington Post

Le journal cite un document secret de la National Geospatial-Intelligence Agency.

Le document, que Reuters n'a pas pu confirmer ou vérifier de manière indépendante, présente des images satellites datées du 9 août qui montrent deux drones de reconnaissance WZ-8 propulsés par fusée sur une base aérienne dans l'est de la Chine, à environ 350 miles (560 km) à l'intérieur des terres de Shanghai, selon le journal.

L'évaluation américaine indique que l'Armée populaire de libération (APL) de la Chine a "presque certainement" établi sa première unité de véhicules aériens sans pilote sur la base, qui relève du Commandement du théâtre oriental, la branche de l'armée chinoise chargée de faire respecter les revendications de souveraineté de la Chine sur Taïwan, a rapporté le journal.

Le ministère américain de la défense n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Le gouvernement chinois n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

Le Washington Post a déclaré avoir obtenu l'évaluation du programme à partir d'une série d'images de fichiers classifiés publiées sur l'application de messagerie Discord, prétendument par un membre de la Garde nationale aérienne du Massachusetts, qui a été arrêté la semaine dernière.

Le FBI a arrêté jeudi Jack Douglas Teixeira, un membre de la Garde nationale aérienne américaine âgé de 21 ans, à la suite de fuites en ligne de documents classifiés qui ont mis Washington dans l'embarras vis-à-vis de ses alliés dans le monde entier.

Les fuites ont été largement diffusées au début du mois, ce qui a mis Washington dans l'expectative quant aux dommages qu'elles auraient pu causer. L'épisode a mis les États-Unis dans l'embarras en révélant l'espionnage de leurs alliés et les prétendues vulnérabilités militaires de l'Ukraine.

La récente rencontre entre la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, et le représentant de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, a contrarié Pékin. La Chine, qui affirme que Taïwan, gouvernée démocratiquement, est l'une de ses provinces, affirme que Taïwan est la question la plus importante et la plus sensible dans ses relations avec les États-Unis. Le gouvernement taïwanais rejette les revendications de souveraineté de Pékin.