La Chine s'oppose fermement aux ventes d'armes américaines à Taïwan et demande à Washington de les retirer immédiatement, a déclaré vendredi le ministère de la défense.

Le ministère a indiqué qu'il avait déposé une plainte auprès des États-Unis à ce sujet.

"Les forces armées chinoises continueront à renforcer leurs entraînements et exercices militaires et à défendre résolument la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale", a ajouté le ministère dans un communiqué.

Le département d'État américain a approuvé la vente de pièces détachées et de pièces de réparation d'avions de chasse F-16 à Taïwan pour un montant estimé à 80 millions de dollars, a déclaré mercredi l'Agence de coopération pour la sécurité de la défense du Pentagone.

Cette vente contribuera à améliorer la sécurité de Taïwan, à maintenir la stabilité politique et l'équilibre militaire, et à soutenir le progrès économique dans la région, a déclaré le Pentagone.

Taïwan a déclaré que la vente, qui devrait être finalisée en juillet, permettrait de répondre aux besoins de son armée de l'air en matière de combat et de défense.