La Chine est prête à travailler avec le Vietnam pour renforcer la communication de haut niveau et approfondir la coopération entre leurs deux armées, a déclaré mardi le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, dans un communiqué.

Lors d'une réunion avec son homologue, M. Li a déclaré que la situation internationale était actuellement chaotique et entremêlée, et que la sécurité de la région Asie-Pacifique était confrontée à certains défis.

"La Chine et le Viêt Nam devraient continuer à travailler main dans la main et à s'unir étroitement dans la nouvelle voie du socialisme, à sauvegarder les intérêts stratégiques communs des deux pays et à apporter des contributions positives à la paix et à la stabilité régionales", a déclaré M. Li.