La Chine va lancer des "opérations militaires ciblées" en raison de la visite de Pelosi

Séparément, le commandement du théâtre oriental de l'Armée populaire de libération a déclaré qu'il mènerait des opérations militaires conjointes près de Taiwan à partir de mardi soir.

Les exercices comprendront des exercices aériens et maritimes conjoints dans le nord, le sud-ouest et le sud-est de Taïwan, des tirs réels à longue portée dans le détroit de Taïwan et des tests de lancement de missiles dans la mer à l'est de Taïwan, a déclaré le Commandement du théâtre oriental.

Le ministère de la défense n'a pas fourni de détails sur ce que comprendraient les opérations militaires ciblées, ni s'il s'agit d'exercices distincts de ceux annoncés par l'Eastern Theatre Command.

L'agence de presse d'État Xinhua a déclaré plus tôt mardi que l'armée chinoise effectuerait des exercices de tir réel et d'autres exercices autour de Taïwan du 4 au 7 août.