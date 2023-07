Les ministres sud-coréen et taïwanais ont déclaré mardi que l'impact à court terme des contrôles à l'exportation imposés par la Chine sur le gallium et le germanium utilisés dans l'industrie des puces serait limité, un responsable de Séoul soulignant l'existence de stocks et d'autres sources d'approvisionnement.

La Corée du Sud est l'un des principaux fabricants de puces et le ministère de l'industrie continuera à surveiller la situation, car il ne peut exclure la possibilité que la Chine étende la portée de ses contrôles à l'exportation à d'autres matériaux, a déclaré Young J. Joo, vice-ministre de la politique industrielle.

"Nous surveillons la situation dans des pays clés tels que les États-Unis et le Japon et nous ferons tout notre possible pour préparer des mesures permettant de faire face aux situations les plus improbables", a déclaré le vice-ministre.

La Chine ne contrôle pas une quantité absolue de germanium dans le monde, comme c'est le cas pour les terres rares, a précisé le fonctionnaire.

Le ministère continuera à soutenir le développement de matériaux alternatifs et de canaux d'importation, a-t-il ajouté.

La Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corporation (KOMIR) dispose d'un stock de gallium d'environ 40 jours que l'industrie locale pourrait utiliser, a déclaré une source gouvernementale au fait de la question, ajoutant qu'il existe d'autres sources de germanium.

Le ministre de l'économie, Wang Mei-hua, a déclaré à la presse à Taipei que Taïwan, où se trouve le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), s'attend à ce que l'impact à court terme des mesures de contrôle ne soit pas très important.

La Chine produit et exporte de grandes quantités d'éléments rares tels que le gallium et le germanium, mais sous une forme non raffinée, qui est raffinée à l'étranger dans des pays tels que les États-Unis et le Japon, puis importée par Taïwan, a ajouté M. Wang.

"Mais nous serons attentifs à l'impact qu'auront les contrôles à long terme sur les marchés internationaux et nous suivrons de près les fluctuations de prix ou les problèmes d'approvisionnement", a-t-elle déclaré.