La France a battu la concurrence de l'Allemagne et des Pays-Bas pour l'implantation de la première usine de batteries automobiles de ProLogium à l'étranger, grâce au lobbying du président Emmanuel Macron, à des mesures d'incitation et à des prix de l'électricité compétitifs, ont déclaré les dirigeants de la société taïwanaise.

Après avoir réduit une liste de 13 pays à trois, ProLogium a déclaré avoir choisi cette semaine la ville portuaire de Dunkerque, dans le nord de la France, pour sa deuxième gigafactory et sa première en dehors de Taïwan.

Avec un début de production prévu en 2026, l'usine sera la quatrième usine de batteries dans le nord de la France, s'ajoutant à un pôle spécialisé émergent au cœur de l'industrie européenne de la voiture électrique.

Actuellement, l'Europe dépend largement des batteries fabriquées en Asie pour les voitures électriques, et les dirigeants nationaux proposent diverses mesures d'incitation pour donner un coup de fouet à l'industrie.

Cette démarche est devenue plus urgente depuis que les États-Unis ont adopté l'année dernière leur loi sur la réduction de l'inflation, d'un montant de 430 milliards de dollars, qui comprend d'importantes subventions fiscales visant à réduire les émissions de carbone tout en stimulant la production et la fabrication nationales.

M. Macron, qui a personnellement rencontré Vincent Yang, PDG de ProLogium, au début du processus de sélection, devait annoncer officiellement vendredi à Dunkerque l'investissement de 5,2 milliards d'euros (5,7 milliards de dollars).

Gilles Normand, vice-président exécutif de ProLogium, a déclaré qu'après que M. Macron, un ancien banquier d'affaires, ait présenté M. Yang il y a plus d'un an, le ministre des finances Bruno Le Maire avait suivi et aidé à présenter le dossier de l'entreprise à la Commission européenne pour obtenir des incitations financières de l'UE.

"On s'est alors rendu compte qu'il y avait peut-être des possibilités intéressantes, ce qui était peut-être un peu différent des clichés sur la France", a déclaré M. Normand à un petit groupe de journalistes.

Le moment de l'investissement est fortuit pour Macron, qui tente de tourner la page sur des mois de grèves et de manifestations concernant son projet de relever l'âge de la retraite de deux ans, à 64 ans, et de montrer aux électeurs sceptiques que ses efforts en faveur des entreprises portent leurs fruits.

ProLogium s'attend à ce que le projet crée 3 000 emplois directs et quatre fois plus d'emplois indirects, une aubaine dans une région où l'extrême droite et l'extrême gauche obtiennent toutes deux de bons résultats après des années de déclin industriel.

L'émergence d'un pôle industriel autour des trois usines de batteries déjà en cours de construction était en soi un attrait, proposant une masse critique de fournisseurs de matériaux et de travailleurs qualifiés, a déclaré M. Normand.

L'électricité sans carbone à prix compétitif, produite par l'un des plus grands parcs de centrales nucléaires au monde, mais aussi de plus en plus par des parcs éoliens en mer et par l'énergie solaire, a également joué en faveur de la France.

M. Normand a ajouté que le gouvernement avait adouci l'accord avec un ensemble de mesures incitatives, mais il n'a pas pu donner de détails tant que d'autres subventions étaient en cours d'examen à la Commission européenne.

Le gouvernement de M. Macron est impatient d'utiliser le récent assouplissement des règles de l'UE en matière d'aides d'État pour proposer de nouveaux allègements fiscaux et d'autres subventions afin d'encourager les investissements dans les technologies vertes.

Il a annoncé jeudi que le gouvernement proposerait un nouveau crédit d'impôt d'une valeur allant jusqu'à 40 % de l'investissement en capital d'une entreprise dans des projets éoliens, solaires, de pompes à chaleur et de batteries.

Dans le même temps, le gouvernement espère également stimuler la demande des consommateurs pour les voitures électriques fabriquées en Europe en accordant une prime de 5 000 euros aux véhicules répondant à des normes exigeantes en matière de faibles émissions de carbone lors de leur production, excluant de fait les voitures non européennes.

(1 dollar = 0,9084 euro)