La banque centrale de Taïwan déclare que son approche prudente lui a permis d'éviter le recours à l'assouplissement quantitatif

Une approche prudente et une politique monétaire et de change efficace ont permis à Taïwan d'éviter d'avoir à suivre les États-Unis et l'Europe dans l'adoption de mesures d'assouplissement quantitatif à grande échelle, a déclaré mardi la banque centrale de Taïwan.

Bien que Taïwan ait suivi les grandes économies en augmentant les taux d'intérêt pour contrôler l'inflation, elle l'a fait à un rythme beaucoup plus modéré, reflétant le niveau relativement faible de l'inflation sur l'île. Lors de sa réunion trimestrielle en mars, la banque centrale de Taïwan a augmenté son taux directeur de 12,5 points de base (pb) à 1,875 %. "La banque a adopté des politiques monétaires, de crédit et de change efficaces ainsi que des mesures générales prudentes en temps utile pour favoriser la croissance économique et financière stable de notre pays et éviter les crises financières", a déclaré la banque centrale dans un rapport aux parlementaires. La banque centrale "n'a pas eu besoin d'adopter des politiques d'assouplissement quantitatif à grande échelle comme en Europe et aux États-Unis et les actifs de la banque n'ont pas augmenté de manière significative", a ajouté le rapport. La banque centrale a adopté en temps utile des politiques monétaires, de crédit et de change "appropriées" et a atteint ses objectifs statutaires de maintien de la stabilité financière, des prix et des taux de change. La banque centrale maintient également un "certain degré d'autonomie en matière de politique monétaire". Le taux de change du dollar taïwanais par rapport au dollar américain est moins volatil que celui d'autres devises. La banque centrale tiendra sa prochaine réunion de fixation des taux à la mi-juin, au cours de laquelle elle devra réfléchir à sa réponse, étant donné que l'économie, qui dépend des exportations, est désormais en récession après s'être contractée pendant deux trimestres consécutifs.