La coopération climatique Biden-Xi dynamisera les négociations de la COP27

Les dirigeants des deux plus grands émetteurs de gaz à effet de serre du monde se sont rencontrés au sommet du G20 sur l'île indonésienne de Bali, où le changement climatique sera en concurrence pour le temps avec des questions telles que l'économie mondiale et la guerre de la Russie en Ukraine.

Leur accord pour reparler du climat a dégelé les relations gelées plus tôt cette année après que la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, ait provoqué la colère de la Chine en visitant Taïwan.

La nouvelle de ce rapprochement est tombée au moment où les négociateurs climatiques de la COP27, dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh sur la mer Rouge, cherchaient un signe montrant que les nations du G20 étaient prêtes à débourser plus d'argent et à prendre de nouveaux engagements dans la lutte contre la hausse des températures mondiales.

Teresa Ribera, la ministre espagnole du climat, a déclaré qu'elle espérait que ce rapprochement dynamiserait les négociations. "Les deux plus grands émetteurs doivent être coopératifs et ambitieux", a-t-elle déclaré à Reuters.

Manish Bapna, président et directeur général du groupe environnemental Natural Resources Defense Council, a qualifié ce rapprochement d'"essentiel".

"Ce signal sans équivoque de la part des deux plus grandes économies de travailler ensemble pour faire face à la crise climatique est plus que bienvenu, il est essentiel", a déclaré M. Bapna.

À l'aube de la dernière semaine de la conférence de deux semaines, les progrès ont été lents, frustrant les négociateurs qui s'efforcent de trouver un consensus sur la manière dont les pays riches devraient aider les nations en développement à faire face au coût des catastrophes liées au climat.

Le résultat de cette question, appelée "pertes et dommages" dans les discussions sur le climat, pourrait définir le succès ou l'échec perçu des discussions de la COP27.

Un négociateur de haut niveau, qui ne peut être nommé en raison de la sensibilité des discussions, a déclaré qu'après une semaine d'ouverture riche en promesses mais pauvre en nouveaux engagements financiers, de nombreux pays en développement surveillaient de près Bali pour obtenir un signal indiquant que les économies les plus riches prenaient des mesures concrètes.

Les progrès réalisés par le groupe G20 des économies les plus riches du monde - et également les plus grands producteurs d'émissions - pourraient prendre la forme d'argent et de signaux politiques.

L'une des questions sur lesquelles certains délégués et observateurs en Égypte attendaient des progrès était l'apport de financement climatique aux pays en développement par les banques multilatérales de développement - les institutions financières internationales dont les actionnaires souverains siègent pour la plupart au sein du G20.

"Il est important qu'ils le fassent, et cela apportera un soutien et un élan à la COP", a déclaré à Reuters Avinash Persaud, envoyé spécial sur le financement du climat auprès du Premier ministre de la Barbade, Mia Mottley.

Les États-Unis devraient annoncer mardi un plan de transition énergétique avec l'Indonésie qui impliquera également d'autres nations du G7 - essentiellement un paquet de financement pour aider à passer de l'énergie du charbon à l'énergie propre.

Les dirigeants du G20 pourraient également chercher à convenir d'une déclaration sur la prise en compte des préoccupations environnementales, offrant ainsi un certain soulagement après que les responsables aient échoué en août à se mettre d'accord sur un communiqué commun, au milieu d'objections sur le langage utilisé sur les objectifs climatiques et la guerre en Ukraine.