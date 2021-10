La croissance de l'activité industrielle en Corée du Sud s'accélère, mais les perturbations de l'offre augmentent la pression.

La croissance de l'activité industrielle en Corée du Sud s'est accélérée en septembre, grâce à l'augmentation de la production et des nouvelles commandes, bien que les perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement aient entamé l'optimisme des fabricants.

L'indice IHS Markit des directeurs d'achat (PMI) pour septembre est passé de 51,2 en août à 52,4, restant au-dessus du seuil de 50, qui indique une expansion de l'activité, pour un 12e mois consécutif.

"Cela s'explique par le fait que les fabricants ont fait état d'une nouvelle hausse de la production et d'une nouvelle accélération des entrées de nouvelles commandes", a déclaré Usamah Bhatti, économiste chez IHS Markit.

"En outre, les entreprises ont noté que la demande avait augmenté notamment parmi les clients internationaux, avec une accélération de la croissance des nouvelles ventes à l'exportation", a ajouté Bhatti.

La production a renoué avec la croissance, avec un sous-indice de 51,2, après avoir diminué pour la première fois en 12 mois en août.

Le total des nouvelles commandes et des commandes à l'exportation a encore augmenté en septembre, grâce à une demande accrue pour les produits nouvellement lancés et à une demande plus forte de la Chine, du Japon, de Taïwan et du Moyen-Orient. Ces deux facteurs ont prolongé les expansions pour un 12e mois consécutif.

Cela a encouragé les entreprises à augmenter leurs effectifs pour un mois supplémentaire, bien que la croissance ait été partiellement compensée par un certain nombre de départs volontaires.

Dans le même temps, l'enquête a continué de signaler de nouvelles augmentations des charges moyennes des fabricants sud-coréens, bien qu'à un rythme plus lent, en raison de la forte hausse des prix des matières premières.

"Les pénuries de matières premières et l'augmentation du coût des intrants ont été exacerbées par les retards constants dans l'approvisionnement et la réception des intrants, comme en témoigne le plus fort allongement des délais de livraison des fournisseurs depuis le début de la pandémie de COVID-19 en avril de l'année dernière", a déclaré M. Bhatti.

Les inquiétudes concernant les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, en particulier dans l'industrie clé des semi-conducteurs et dans l'ensemble du secteur manufacturier, ont atténué le sentiment, la confiance des entreprises atteignant son plus faible niveau depuis octobre 2020. (Reportage de Joori Roh ; édition de Sam Holmes)