L'économie taïwanaise, qui dépend du commerce, a probablement connu une croissance plus rapide au quatrième trimestre qu'au troisième, grâce à une forte consommation intérieure et à un rebond des exportations, selon un sondage Reuters effectué lundi.

Le produit intérieur brut (PIB) devrait avoir augmenté de 4,35 % au cours de la période octobre-décembre par rapport à l'année précédente, selon le sondage réalisé auprès de 22 économistes. Le PIB a augmenté de 2,32% en glissement annuel au troisième trimestre.

Les prévisions des économistes pour les données préliminaires du PIB attendues mercredi varient considérablement, allant d'une expansion de seulement 1,5 % à 6,5 %.

Les exportations taïwanaises sont sorties d'une année de déclin en septembre.

Les exportations du quatrième trimestre ont augmenté de 3,4 % par rapport à la même période en 2022, contre une contraction annuelle de 5,1 % au troisième trimestre, tandis que l'excédent commercial de l'île a fait un bond de 131 % en glissement annuel au cours des trois derniers mois de l'année.

La consommation intérieure a également bien rebondi après la pandémie de COVID-19. La semaine dernière, la chaîne de restaurants Wowprime a déclaré qu'elle prévoyait d'embaucher quelque 400 nouveaux employés au cours du premier trimestre, compte tenu de l'essor de la demande.

"La croissance du quatrième trimestre est principalement due à une bonne consommation privée, et l'excédent commercial n'était pas mauvais non plus", a déclaré Kevin Wang, analyste chez Taishin Securities Investment Advisory.

Les économistes de DBS ont écrit la semaine dernière qu'ils s'attendaient à une forte reprise cette année et que le PIB augmenterait de 3,5 %, ce qui placerait Taïwan parmi les pays les plus performants d'Asie.

Le bureau des statistiques du gouvernement a déclaré en novembre qu'il prévoyait une croissance de 1,42 % pour l'ensemble de l'année 2023, son rythme le plus lent en 14 ans et inférieur à la croissance de 2,45 % prévue pour 2022.

L'économie de la Chine, le plus grand marché d'exportation de Taïwan, a connu une croissance de 5,2 % en glissement annuel au quatrième trimestre, ce qui représente une accélération par rapport aux 4,9 % du troisième trimestre, mais ne correspond pas aux 5,3 % prévus par un sondage Reuters.

Taïwan est une plaque tournante de la chaîne d'approvisionnement technologique mondiale pour des géants tels qu'Apple et Nvidia, ainsi que le siège du plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Les chiffres préliminaires du PIB de Taïwan seront publiés dans un communiqué accompagné d'un minimum de commentaires. Les chiffres révisés seront publiés quelques semaines plus tard, avec plus de détails et de prévisions.