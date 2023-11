L'effondrement du yen contraint le Japon à revoir à la baisse un plan de défense historique de 43,5 billions de yens sur cinq ans, destiné à dissuader une invasion chinoise de Taïwan, selon huit personnes au fait du dossier.

Depuis que le plan a été dévoilé en décembre, le yen a perdu 10 % de sa valeur par rapport au dollar, ce qui a contraint Tokyo à réduire son ambitieux plan d'acquisition de matériel de défense, dont le coût était alors estimé à 320 milliards de dollars, ont déclaré les sources.

Reuters a interrogé trois responsables gouvernementaux ayant une connaissance directe des achats de défense et cinq sources industrielles, qui ont déclaré que le Japon commencera à réduire ses achats d'avions en 2024, la deuxième année du plan, en raison de la faiblesse du yen.

Les détails sur la manière dont le Japon réduit ses achats militaires en raison des fluctuations monétaires n'ont pas été rapportés auparavant. Les huit personnes, qui ont participé à de nombreuses réunions sur les achats, se sont exprimées sous couvert d'anonymat car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

Tokyo est parti d'un taux de change de 108 yens pour un dollar - taux qui a été atteint pour la dernière fois à l'été 2021 - lorsqu'il a commencé à formuler des plans d'achat en décembre, ont déclaré les huit personnes. Début novembre, le taux de change est tombé à 151 pour un dollar. Mardi, la Banque du Japon a fait un petit pas vers la fin de la stimulation monétaire qui dure depuis dix ans et qui a entraîné la dépréciation du yen, en modifiant le contrôle des rendements obligataires.

Contrairement aux grandes entreprises qui font des affaires à l'étranger, le ministère japonais de la défense ne se couvre pas contre les fluctuations des taux de change, a déclaré l'un des représentants du gouvernement, ce qui signifie qu'il dispose de peu de moyens pour atténuer le coût croissant en yens des missiles de croisière Tomahawk et des avions de combat furtifs F-35.

Tout signe indiquant que le Premier ministre Fumio Kishida obtiendra moins de résultats que prévu dans sa frénésie de dépenses militaires pourrait susciter un malaise à Washington quant à la capacité de son principal allié à aider à contenir Pékin, a déclaré Christopher Johnstone, titulaire de la chaire sur le Japon au centre d'études stratégiques et internationales (Center for Strategic and International Studies).

"Pour l'instant, l'impact est modeste. Mais il ne fait aucun doute qu'une dépréciation à long terme du yen réduirait l'impact du renforcement des capacités du Japon et entraînerait des réductions et des retards dans les acquisitions clés", a déclaré M. Johnstone, ancien directeur du Conseil de sécurité nationale pour l'Asie de l'Est au sein de l'administration Biden.

Contacté pour un commentaire, le ministère japonais de la défense a déclaré qu'il ne discutait pas des détails de la planification des achats.

L'ambassade des États-Unis à Tokyo a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de faire des commentaires. Le Pentagone n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

CONSTRUCTION

M. Kishida a qualifié de "tournant historique" le plus important renforcement de la défense japonaise depuis la Seconde Guerre mondiale. Selon les livres blancs de la défense, ces dépenses visent à préparer le pays à un éventuel conflit autour de ses îles éloignées, qui s'étendent le long de la mer de Chine orientale jusqu'à Taïwan. Tokyo partage également la responsabilité de la protection des bases américaines sur son sol, que Washington pourrait utiliser pour lancer des contre-attaques contre les forces chinoises qui attaquent l'île démocratique autonome.

En décembre, M. Kishida s'est engagé à doubler les dépenses annuelles en matière de défense pour les porter à 2 % du produit intérieur brut. Il y a encore deux ans, les analystes et les législateurs considéraient comme improbable la transformation d'un pays qui a renoncé à la guerre en un pays qui pourrait être le troisième plus gros dépensier militaire au monde.

Les choses ont changé lorsque les forces russes sont entrées en Ukraine en février 2022, dans une invasion dont Tokyo craint qu'elle n'enhardisse Pékin à frapper Taïwan.

La Chine a de nouveau alimenté les craintes japonaises en août dernier en tirant des missiles dans les eaux proches de son territoire, en réponse à la visite de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, à Taïwan. Ce tir est intervenu après des mois d'intensification de l'activité chinoise en Asie de l'Est, y compris des sorties conjointes avec les forces russes.

La Chine, qui n'a pas exclu de recourir à la force militaire pour placer Taïwan sous son contrôle, s'est inquiétée des projets de dépenses militaires du Japon, l'accusant de faire preuve d'une "mentalité de guerre froide".

CHINOOKS ET HYDRAVIONS

Avec la réduction de son pouvoir d'achat, le Japon a décidé d'accorder la priorité aux armes de pointe fabriquées aux États-Unis, telles que les missiles susceptibles de stopper l'avancée des forces chinoises, ont indiqué les huit personnes. Cela signifie moins d'argent pour les avions de soutien et autres équipements secondaires, dont la plupart sont fabriqués par des entreprises japonaises.

En décembre, les responsables du ministère de la défense ont discuté d'une commande de 34 hélicoptères de transport Chinook à deux rotors, pour un montant d'environ 15 milliards de yens par appareil, ont déclaré deux des sources.

Dans la demande de budget de la défense pour l'année commençant en avril 2024, qui a été publiée en août, cette commande a été divisée par deux et ramenée à 17, car le coût des appareils a augmenté d'environ 5 milliards de yens chacun depuis décembre. Environ la moitié de cette augmentation est due à la faiblesse du yen, a déclaré l'une des sources gouvernementales, qui a été directement impliquée dans ces discussions.

Les avions sont assemblés par Kawasaki Heavy Industries sous licence de Boeing Co. Un porte-parole de Kawasaki a confirmé que l'augmentation du coût unitaire avait entraîné une réduction de la commande de Chinook.

Le Japon a également abandonné un projet d'achat de deux hydravions US-2 de ShinMaywa Industries, utilisés pour des missions de recherche et de sauvetage, après que le prix unitaire a presque doublé par rapport à il y a trois ans, pour atteindre 30 milliards de yens, ont déclaré deux autres personnes au fait des projets de dépenses.

"Le prix a considérablement augmenté, et ce en raison de la faiblesse du yen et de l'inflation qui ont fait grimper les coûts de manière significative", a déclaré une porte-parole de l'entreprise. Elle a refusé de dire si le ministère de la défense avait renoncé à commander l'hydravion.

RÉACTION DE L'INDUSTRIE

Pour M. Kishida, qui doit faire face aux factions rivales du parti au pouvoir qui s'affrontent sur la question de savoir s'il faut emprunter de l'argent ou augmenter les impôts pour financer son renforcement de la défense, réduire les achats d'équipement peut être politiquement moins délicat que de demander aux législateurs des compléments de financement, ont déclaré les analystes.

"Que Kishida décide d'augmenter le budget ou de ne rien faire dépendra de son taux de soutien au Japon", a déclaré Yoji Koda, un amiral retraité de la Force maritime d'autodéfense, qui a commandé la flotte japonaise. Il s'attend à ce que le dirigeant japonais opte pour des réductions ou des retards dans les achats, car c'est plus facile que de convaincre les contribuables de débourser plus d'argent.

Toutefois, en esquivant ce défi, M. Kishida s'attire les foudres des entreprises japonaises, qui craignent de devoir supporter le poids des réductions visant à garantir que Tokyo puisse s'offrir les Tomahawks de Raytheon et les avions F-35 qu'il a commandés à Lockheed Martin.

Signe d'un mécontentement croissant, la Japan Business Federation, le lobby d'entreprises le plus influent du pays, s'est jointe en octobre à plusieurs associations de l'industrie de la défense pour faire pression sur le ministère de la défense afin d'obtenir des fonds supplémentaires pour les achats militaires dans le cadre d'un budget supplémentaire actuellement examiné par le parlement, a déclaré l'une des sources.

Un porte-parole du ministère a confirmé que les entreprises avaient adressé le 25 octobre une lettre au ministre de la défense, Minoru Kihara, dans laquelle elles demandaient instamment au gouvernement de procéder à l'acquisition de matériel militaire comme prévu.

Le lobby des entreprises s'est refusé à tout commentaire.

Les entreprises de défense auront du mal à obtenir plus d'argent parce que le gouvernement voudra attendre de voir si la situation monétaire évolue avant d'augmenter le plan de 43 billions de yens, a déclaré Kevin Maher de NMV Consulting à Washington, qui a dirigé le bureau des affaires japonaises du département d'État des États-Unis.

"S'ils pensent que cela aura un impact sur les capacités, c'est possible, mais je pense qu'au plus tôt, ce sera l'avant-dernière année du plan quinquennal", a-t-il déclaré.

(1 $ = 150,4000 yens) (Reportage de Nobuhiro Kubo, Takaya Yamaguchi et Tim Kelly à Tokyo ; Reportage complémentaire de Yoshifumi Takemoto ; Rédaction de Katerina Ang)