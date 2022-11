La menace chinoise place les questions locales au centre des élections locales à Taiwan

Les scrutins du 26 novembre pour les postes de maire et de conseiller portent nominalement sur des questions nationales telles que les transports et la pandémie de COVID-19 plutôt que sur la Chine, qui revendique Taïwan comme son propre territoire. Les candidats n'ont pas un droit de regard direct sur la politique chinoise.

Mais la présidente Tsai Ing-wen et son Parti démocratique progressiste (DPP) au pouvoir ont fait monter la pression depuis une semaine environ, en présentant le scrutin comme un moyen de tenir tête à Pékin et de montrer au monde que la démocratie taïwanaise ne cédera pas aux menaces.

Tsai a prononcé un discours enflammé lors d'un énorme rassemblement électoral samedi, affirmant qu'il s'agissait de plus qu'une simple élection locale étant donné la menace de la Chine, un message que d'autres membres importants du DPP ont fait passer.

"La Russie a envahi l'Ukraine et Taiwan est confrontée à la menace de la Chine", a déclaré le Premier ministre Su Tseng-chang aux journalistes cette semaine. "Le monde entier regarde si le peuple taïwanais veut choisir un parti ou une famille politique pro-chinois, ou un candidat ou un parti politique qui défend la démocratie et soutient la souveraineté et l'indépendance nationales."

La Chine a organisé des jeux de guerre près de l'île en août après la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taipei, et les activités militaires de la Chine se sont poursuivies autour de Taïwan.

Bien que Tsai et le DPP aient balayé les élections présidentielles et parlementaires de 2020, le principal parti d'opposition, le Kuomintang (KMT), a obtenu de bons résultats lors des élections locales de 2018, remportant 15 villes et comtés contre six pour le DPP.

Le KMT, qui est traditionnellement favorable à des liens plus étroits avec la Chine mais qui nie fermement être pro-Pékin, a martelé le DPP sur sa gestion de la pandémie, notamment après une flambée des cas domestiques cette année.

Il riposte maintenant aux implications du DPP selon lesquelles un vote pour le KMT est essentiellement un vote pour la Chine, une stratégie qui a permis à Tsai et au DPP d'obtenir un second mandat au pouvoir en 2020.

Le président du KMT, Eric Chu, a déclaré samedi à ses partisans que le parti défendrait les libertés de Taïwan.

Le parti s'est hérissé de la question de la Chine et des affirmations du DPP selon lesquelles il est le seul défenseur de la démocratie.

"C'est un langage politique trompeur", a déclaré Ho Chih-yung, chef adjoint de la communication du KMT, qui se présente également aux élections en tant que conseiller municipal dans le centre technologique de Hsinchu.

"La question de la Chine n'est pas un sujet pour les élections locales", a-t-il déclaré à Reuters. "L'élection n'a rien à voir avec une invasion chinoise".

Le DPP et le KMT concentrent leurs efforts sur le nord de Taïwan, populeux et riche, notamment sur la capitale, Taipei, dont le maire est issu du petit Parti du peuple de Taïwan et ne peut se représenter en raison de la limitation des mandats.

Dans cette région, le DPP a opposé l'ancien ministre de la santé Chen Shih-chung, l'architecte de la politique de pandémie de Taïwan, au télégénique Wayne Chiang, une étoile montante du KMT.

Même si le DPP fait un mauvais score la semaine prochaine, cela ne signifie pas qu'il perdra la présidence en 2024.

"Il s'agit de deux élections différentes. En 2018, nous avons perdu les élections, mais nous avons gagné en 2020. Mais je pense que l'élan politique est très important", a déclaré à Reuters Lo Chih-cheng, un haut parlementaire du DPP.