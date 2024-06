par Xinghui Kok et Fanny Potkin

SINGAPOUR, 2 juin (Reuters) - La perspective d'une "réunification" pacifique avec Taïwan est de plus en plus "affaiblie" par les séparatistes et des forces extérieures, a déclaré dimanche le ministre chinois de la Défense, Dong Jun.

La Chine considère Taïwan comme une province renégate et n'a jamais exclu de recourir à la force pour ramener l'île dans son giron. Pékin, qui voit d'un mauvais oeil la victoire électorale de Lai Ching-te, pro-indépendance, à la présidence de Taïwan, a organisé le mois dernier des manoeuvres militaires autour de l'île.

S'exprimant lors du dialogue de Shangri-La, une conférence internationale sur la sécurité organisée à Singapour, Dong Jun a déclaré que Taïwan représentait pour la Chine "la plus essentielle des questions", mais que le Parti démocrate progressiste (DPP) recherchait progressivement le séparatisme et s'efforçait d'effacer l'identité chinoise.

"Ces séparatistes ont récemment fait des déclarations fanatiques qui représentent une trahison envers la nation chinoise et leurs ancêtres. Ils seront cloués au pilori de l'histoire", a-t-il dit.

Dong Jun a accusé des puissances étrangères d'interférer dans une "affaire interne" et d'"encourager les séparatistes de Taïwan".

Il a ajouté que, bien que la Chine soit engagée dans une réunification pacifique avec Taïwan, l'Armée de libération du peuple (ALP) "restera ferme pour faire respecter la réunification nationale".

"Nous prendrons des mesures fermes pour freiner l'indépendance de Taïwan et faire en sorte qu'un tel complot n'aboutisse jamais", a déclaré Dong Jun. "Nous sommes très confiants dans notre capacité à dissuader l'indépendance de Taïwan."

Les Etats-Unis ont régulièrement provoqué l'ire de la Chine en montrant leur soutien à Taïwan, notamment en vendant des armes à Taipei.

Dong Jun a déclaré que de telles ventes mettaient à l'épreuve les "lignes rouges" de Pékin.

"Ils vendent beaucoup d'armes à Taïwan. Ce genre de comportement envoie de très mauvais signaux au forces (pro-indépendance) de Taïwan et les fait devenir très agressives. Je pense qu'il est évident que le véritable but des puissances étrangères est d'utiliser Taïwan pour contrôler la Chine", a-t-il estimé. (Avec la contribution de Liz Lee à Pékin et Ben Blanchard à Taipei; version française Camille Raynaud)