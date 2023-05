Selon les investisseurs et les stratèges, les marchés d'actions d'Asie du Nord surpasseront ceux de la région cette année, soutenus par la réouverture de la Chine et le rebond des bénéfices après la pandémie.

Les liquidités provenant de l'assouplissement des politiques monétaires et fiscales, ainsi que la victoire précoce des banques centrales asiatiques sur l'inflation, devraient permettre de se prémunir contre une tendance baissière imminente et de préserver la solidité des actions nord-asiatiques.

Grace Tam, responsable des investissements pour l'Asie chez BNP Paribas Wealth Management, s'attend à ce que l'Asie du Nord surperforme cette année à la suite d'une forte progression des actions de l'Asie du Sud en 2022.

"Il y a beaucoup de demande refoulée et d'épargne excessive dans ces économies, a déclaré Mme Tam au Reuters Global Markets Forum (GMF).

Alors que plus de 51 milliards de dollars ont quitté les fonds d'actions mondiaux de janvier à avril, la Chine, le Japon et Taïwan ont enregistré des entrées de 2,6 milliards de dollars, 8,1 milliards de dollars et 2,3 milliards de dollars respectivement, selon les données de Refinitiv Lipper.

Abigail Yoder, stratège en actions américaines chez J.P. Morgan Private Bank, a déclaré qu'elle était positive à l'égard des actions chinoises et qu'elle s'attendait à ce que les rendements proviennent davantage des bénéfices des entreprises que des valorisations, étant donné que de nombreuses sociétés ont déjà défendu leurs marges dans une perspective de réduction des coûts.

"Sur le marché extraterritorial, les sociétés technologiques à grande capitalisation sont bien plus engagées dans le cycle de réduction des coûts que, disons, les sociétés technologiques américaines à grande capitalisation", a déclaré Mme Yoder, qui a ajouté que la réouverture des marchés stimulerait encore davantage leurs revenus.

Goldman Sachs considère la disparité entre le nord et le sud de l'Asie comme un thème d'investissement majeur en 2023.

"La reprise de la croissance en Chine et le rebond des bénéfices en Asie du Nord en 2024 restent nos principaux thèmes d'investissement et nos zones de surpondération", a déclaré Goldman Sachs dans ses perspectives pour le deuxième trimestre.

L'Asie du Nord bénéficiera également d'une meilleure résistance des économies des États-Unis et de l'UE que ce que l'on craignait il y a 12 mois, ainsi que de l'essor de l'intelligence artificielle, a déclaré Herald van der Linde, responsable de la recherche sur les actions chez HSBC.

"C'est une bonne nouvelle pour les exportateurs... de nombreuses entreprises (en Corée et à Taïwan) bénéficient d'une demande accrue de puces et de services en nuage", a-t-il déclaré.

(Rejoignez le GMF, hébergé sur Refinitiv Messenger, ici) (Reportage d'Anisha Sircar et Lisa Mattackal à Bengaluru ; Rédaction de Divya Chowdhury et Varun H K)