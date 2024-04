La société taïwanaise Formosa Petrochemical a interrompu ses activités dans le port de la raffinerie de Mailiao par mesure de précaution à la suite d'un tremblement de terre, ont déclaré deux personnes au fait de la situation.

L'entreprise devrait reprendre ses activités mercredi après-midi, ont-elles ajouté.

La FPCC n'a pas pu être jointe dans l'immédiat pour un commentaire.

Une personne est décédée et plus de 50 autres ont été blessées après le tremblement de terre de magnitude 7,2 qui a frappé la côte est de l'île. (Reportage de Florence Tan, Trixie Yap et Jeslyn Lerh ; Rédaction de Christopher Cushing)